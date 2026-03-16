Senador PC acusa que plan de reconstrucción de Kast es una "contrarreforma tributaria"

El senador del Partido Comunista Daniel Núñez arremetió en Cooperativa contra el Plan de Reconstrucción propuesto por el Presidente José Antonio Kast y denunció que es una "contrarreforma tributaria" que busca "desmontar todo el andamiaje tributario que se ha hecho en Chile" desde Bachelet II.

El proyecto de ley, anunciado el sábado por el Mandatario, generó inmediatas críticas de la oposición, que cuestiona la inclusión de medidas de ajuste económico -como la reducción del impuesto corporativo y la limitación de beneficios sociales- bajo el "pretexto" de la necesidad de reconstrucción habitacional en zonas afectadas por los incendios.

En esta línea, el senador Núñez fustigó que la presentación del plan constituye un "acto de deshonestidad intelectual" y un "engaño" por parte del Gobierno de Kast, ya que "están diciéndole al país que se requieren más recursos para financiar la reconstrucción de los incendios (...), pero, al mismo tiempo, hacen todo lo contrario".

"Ellos presentan (dentro del plan) un paquete de medidas con la rebaja del impuesto a la primera categoría, la reintegración del sistema tributario y la rebaja al impuesto a las herencias, que disminuye los ingresos fiscales aproximadamente en 2.800 millones de dólares al año", cuestionó.

Por lo tanto, "lo que nos anunciaron en forma encubierta es que el Presidente Kast está haciendo una contrarreforma tributaria (...). Nos están diciendo que van a desfinanciar el Estado de manera estructural y, además, todas estas medidas benefician al 1% más rico de la población", denunció el senador PC.

"Si nos están diciendo que esto es el plan de reconstrucción, entonces nos están mintiendo. Si van a hacerlo y el problema es que hay que allegar mayores recursos al Estado, perfecto, que tomen las medidas. Y si ellos quieren bajar el impuesto a las grandes empresas, que lo digan en forma transparente, pero que no engañen al país diciéndole que esto es un plan de reconstrucción", expresó.

"Están desmontando todo el andamiaje tributario que se ha hecho en Chile desde el segundo Gobierno de Michelle Bachelet", aseveró Núñez, que se desempeñó como diputado durante los tiempos de la extinta coalición de centroizquierda Nueva Mayoría, que apoyó la Administración de la histórica militante socialista.

Llamado a la unidad en el progresismo

El parlamentario adelantó que el Partido Comunista "no estará disponible a retroceder en materia de equidad tributaria (con este plan)" y, si bien puntualizó que "no puede hablar" por sus aliados -como el Socialismo Democrático-, ve "difícil que los sectores progresistas vayan a apoyar una propuesta de este tipo".

Sin embargo, "la clave primero es abrir el debate entre nosotros (...); yo creo que sería muy importante que convocáramos un seminario con los expertos que nos apoyaron en el debate tributario -como por ejemplo, el mismo exministro (Mario) Marcel- y analizar todas estas medidas con mayor detalle", agregó.

"Tenemos que estar llanos a discutirlo técnicamente y de ahí emanar una opinión final. Estoy seguro que, en una discusión técnica rigurosa, nos vamos a dar cuenta de que incluso es mucho peor de lo que yo estoy comentando. Entonces, me parece a mí que el camino nuestro hoy es unir fuerzas para un debate muy profundo en estos días, tener una postura común como fuerzas progresistas e ir unidos a enfrentar a la derecha", exhortó el senador comunista.

"Cada vez que nosotros nos dividimos por el motivo que fuere, la derecha avanza. Entonces, la unidad es un factor fundamental para defender conquistas sociales, así que yo espero que logremos unidad en estos temas", cerró Núñez.