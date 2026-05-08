Eyzaguirre y megarreforma: déficit fiscal puede anular completamente la ganancia en crecimiento

El exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre (PPD) cuestionó este viernes en El Primer Café la rigidez del equipo económico del Presidente José Antonio Kast, y advirtió que su falta de pragmatismo podría terminar anulando los eventuales beneficios del proyecto de "Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social".

El también extitular Segpres puso como ejemplo la postura de Jorge Quiroz de "encadenarse" a elementos de la iniciativa como el crédito tributario al empleo, actitud que bloquea la negociación.

"Yo le recomendaría al ministro (del Trabajo, Tomás) Rau que se lleve unas llavecitas para saber si le quita las cadenas a don Quiroz, porque eso de que se encadene al subsidio laboral, pucha que es mala frase. Un ministro que tiene un paquete grande no puede jugarse 100 por ciento por cada uno de los elementos, porque entonces la rigidez es completa", dijo Eyzaguirre.

Para el exjefe de las arcas fiscales, el Gobierno debe eliminar medidas que sólo aumentan el gasto, y abrirse a negociar con la oposición moderada de centroizquierda.

"Si tienen un acuerdo que les va a decir 'okay' al tema ambiental, a la rebaja de primera categoría y a alguna manera de formalización, no tiren esta cantidad de otras cosas que cuestan mucha plata y terminan haciendo el paquete ineficiente. La evidencia empírica muestra que, cuando no financias estos paquetes, el déficit fiscal te revierte completamente la ganancia de crecimiento", advirtió.

"Hay una cantidad de disposiciones de esta megarreforma que solo gastan plata fiscal y no producen nada de crecimiento. Si tú eliminas ésas y solo dejas aquellas que sí producen crecimiento, te va a quedar un déficit mucho menor y eso es, sin duda alguna, (lo) que hay que atender", indicó.

Eyzaguirre identificó disposiciones específicas que, según su análisis, desequilibran las cuentas fiscales sin aportar al desarrollo: "La de la planilla laboral y la de las contribuciones no contribuyen en nada. ¿Para qué seguir insistiendo en algo que solo nos divide (al Gobierno y al Socialismo Democrático)?".

El riesgo del "efecto desplazamiento"

El militante PPD subrayó que el éxito de la reforma debe medirse exclusivamente por su capacidad de generar crecimiento real. En ese sentido, explicó el peligro de caer en el fenómeno del crowding out o efecto desplazamiento.

"Si hago un proyecto con aspectos que promueven la inversión, pero genero un mayor déficit fiscal, ese déficit te tira el crecimiento para el otro lado. Puedes terminar peor de lo que partiste", alertó Eyzaguirre.

"Lo que me importa es que este megaproyecto sea procrecimiento, así de simple. Si los efectos negativos compensan (igualan o superan) los positivos, ¿para qué estamos haciendo esta cuestión?", concluyó.