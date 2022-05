Alcalde Cuadrado criticó a "diputadillos" UDI por llamado a armarse para enfrentar delincuencia

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, cuestionó en Cooperativa la postura de dos "diputadillos" de la UDI, quienes aseguraron que la población debe armarse para evitar delitos.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Cuadrado planteó que "pese a la recuperación de armas, hay diputados como los señores Bobadilla y Fuenzalida, que viendo los datos concretos, en lugar de pensar Chile y ser inteligentes, actúan con una torpeza diciendo que los chilenos tienen el deber y la obligación de armarse".

"Cuando hay una desconexión tan grande entre personajes de representación popular, como estos dos diputadillos, y lo que sucede en los territorios, denota la falta de comunicación entre el Parlamento y los gobiernos locales para resolver desde la legislación problemas como los que estamos viviendo", recalcó.

Estas palabras se originan luego que Sergio Bobadilla y Juan Manuel Fuenzalida, ambos de la UDI, aseguraran que existe una "política de impunidad que decidió instalar el gobierno", por lo que dijeron que los chilenos "tienen todo el derecho a armarse para enfrentar la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo".

Críticas a rol de Aduanas

Junto a esto, Cuadrado apuntó al trabajo realizado por Aduanas, manifestando que "uno habla de droga y Chile ciertamente no es productor de droga; cuando uno habla del comercio informal y la venta de ropa falsificada, Chile no fabrica ropa; Chile no fabrica ni municiones ni armamento (...) tampoco producimos fuegos artificiales".

"Entonces, cuando nos quejamos de los fuegos artificiales, son containers llenos que entran por Aduanas con explosivos. Entonces, si Aduanas es incapaz de detectar un container lleno de explosivos, comprenderán que las drogas, las balas, la ropa falsificada pasa libremente al territorio nacional", aseveró la autoridad comunal.