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Tópicos: País | Política

Asesor libertario ofreció disculpas por haber llamado "traidor" a Piñera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Gabriel Domínguez, coordinador legislativo del partido de Johannes Kaiser, responsabilizó al fallecido expresidente por la "persecución judicial" contra Carabineros post 18-O.

Asesor libertario ofreció disculpas por haber llamado
 ATON (archivo)

"Reconozco que mis expresiones fueron desafortunadas y que pude haber planteado mis diferencias de otra manera", se excusó Domínguez, que es fundador del PNL.
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El coordinador legislativo de la bancada de diputados del Partido Nacional Libertario (PNL), Gabriel Domínguez, entregó disculpas públicas luego de haber calificado como "traidor" al expresidente Sebastián Piñera.

Los hechos ocurrieron en el programa "Sin Filtros", donde Domínguez -uno de los fundadores de la colectividad- apuntó al fallecido exmandatario por una supuesta persecución judicial a funcionarios de Carabineros tras el estallido social.

Ante las críticas surgidas desde RN, que amenazaron con quebrar las relaciones entre ambas colectividades, Domínguez expresó este lunes: "Quiero ofrecer disculpas públicas por la forma en que me referí al expresidente Sebastián Piñera en el programa Sin Filtros".

"Se puede manifestar opiniones y críticas respecto de su gestión y de las decisiones que el expresidente adoptó durante su Gobierno. Sin embargo, reconozco que mis expresiones fueron desafortunadas y que pude haber planteado mis diferencias de otra manera, amén de mi cargo y funciones", puntualizó.

El diputado Diego Schalper, jefe de la bancada RN, valoró estas disculpas de Domínguez y dio por cerrado el conflicto.

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