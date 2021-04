Carabineros detuvo al diputado Florcita Alarcón

Funcionarios de Carabineros detuvieron este jueves por la tarde al diputado Florcita Alarcón en la comuna de Providencia.

Según información preliminar, el parlamentario fue sorprendido circulando sin permiso de desplazamiento y en un vehículo sin documentación al día en la calle Seminario.

En su diálogo con los uniformados, Alarcón esgrimió que, por su calidad de diputado, no requería permiso policial para desplazarse en zonas en cuarentena, como es la situación actual de la comuna de Providencia. Sin embargo, los carabineros le indicaron que esto no era cierto, puesto que se encontraba en la calle por motivos privados y no propios de su labor legislativa.

El congresista fue trasladado a la 19a Comisaría de Carabineros, en calle Miguel Claro, y los antecedentes del caso serán remitidos a la Fiscalía.

Diputado por Curicó y otras comunas del Maule, Florcita Alarcón, fue detenido en Providencia por circular sin autorización durante la cuarentena sanitaria.



Además iba en un vehículo sin los papeles al día.



Todo, según informa @Cooperativa — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) April 8, 2021

Florcita Alarcón llegó al Parlamento en 2018, representando al Partido Humanista y como parte del Frente Amplio; favorecido por su fama tras décadas de cantautor rock bajo el nombre artístico de "Florcita Motuda".

A inicios de este año renunció al Partido Humanista, tras ser acusado de abuso sexual y comportamientos indecorosos.