Caso Valdivia en el Congreso: diputada Orsini se retiró del punto de prensa

En el Congreso, varias diputadas oficialistas ofrecieron un punto de prensa junto a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, con motivo del inicio de la tramitación del proyecto de ley que busca ampliar las posibilidades de aborto, superando las actuales tres causales.

Junto a la secretaria de Estado estaba -entre otras- la suspendida militante del Frente Amplio Maite Orsini, vinculada sentimentalmente al exfutbolista Jorge Valdivia, y que optó por dejar el lugar cuando periodistas consultaron a Orellana por el caso del "Mago".

Esto, luego de que se revelara que Valdivia, acusado por dos violaciones, habría intimidado -en plena calle- a una de sus denunciantes.

Fue ante esa consulta que Orsini, en completo silencio, dejó su lugar tras el podio donde la ministra contestaba a la prensa, apuntando que serán los tribunales los que valoren la nueva denuncia, que podría llevar a Valdivia nuevamente a prisión preventiva.