Diego Paulsen, presidente de la Cámara Baja: "He decidido retirarme de la política"

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Diego Paulsen (RN), anunció su retiro de la política, un día después de sortear un nuevo intento opositor de censura a la mesa que él lidera.

"He decidido retirarme de la política. Podría repostularme, pero no lo haré", dijo el parlamentario, abogado de 33 años, que llegó al Congreso en el año 2013 y hoy representa al Distrito N°22, de la Región de La Araucanía, que incluye a las comunas de Angol, Renaico, Collipulli, Ercilla, Los Sauces, Purén, Lumaco, Traiguén, Victoria, Curacautín, Lonquimay, Melipeuco, Vilcún, Lautaro, Perquenco y Galvarino.

"Me he perdido momentos únicos"

El diputado vive actualmente en Temuco y todos los domingos por la noche viaja a Santiago, y luego al Congreso, en Valparaíso.

"En mi primer período parlamentario nacieron mis mellizos (hoy de cinco años). Los veía tan poco y eran tan chiquititos, que no me reconocían; yo no era parte de sus vidas. No podía hacerlos dormir ni darles de comer", contó Paulsen a La Segunda.

"Como parlamentario he podido ayudar a mucha gente. Ha valido la pena ver la felicidad de una familia recibiendo su casa propia. Pero mis costos familiares han sido demasiado altos... Aunque cuento con el tremendo apoyo de la Vale, mi señora, me he perdido momentos únicos, como los cumpleaños de mis hijos, de mi mujer o el primer día del jardín de los niños. Nunca me imaginé que sería tan duro ser diputado de regiones", confesó al vespertino.

Paulsen dijo estar convencido de que "hay vida después de la política" y contó que hace un año y medio instaló con su esposa una casa de juegos para niños en Temuco. También adquirió una parcela de 40 hectáreas en Perquenco (Cautín): "La compramos con un amigo para producir y exportar avellanos europeos".

Consultado por si su retiro es definitivo, vislumbró un posible retorno, pero en un par de décadas más: "Después de los 50 años me encantaría ser alcalde de alguna comuna de mi región", dijo.

Finalmente, en cuanto al rechazo a la censura de la mesa, ayer en el Congreso, señaló al vespertino: "La votación fue una muestra de respaldo al trabajo serio que hemos realizado como mesa de la Cámara, pensando siempre en el bienestar del país, en el respeto a las instituciones y a la Constitución".