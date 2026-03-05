Diputada Javiera Morales anuncia pausa en sus funciones tras diagnóstico de cáncer

La diputada del Frente Amplio por la Región de Magallanes, Javiera Morales, informó que fue diagnosticada con cáncer de mama triple negativo, por lo que realizará una pausa temporal en sus actividades legislativas para concentrarse en su tratamiento médico.

A través de un comunicado, la parlamentaria señaló que durante los próximos meses permanecerá en Santiago siguiendo las indicaciones médicas, con el objetivo de priorizar su salud y poder retomar posteriormente sus funciones en el Congreso.

Morales agregó que actualmente está concentrada en su proceso de salud, aunque aseguró enfrentar esta etapa con optimismo. "Hoy estoy enfocada en mi salud, pero quiero que sepan que estoy entera, con esperanza y confiada en que saldré adelante, gracias a nuestro sistema de salud y al enorme amor de mi familia, amigos, amigas y mis hijos", afirmó.

Pese a su ausencia en el trabajo legislativo, Morales indicó que su oficina parlamentaria en Punta Arenas, Puerto Natales y el Espacio Comunitario La Idea continuarán funcionando con normalidad para atender a la comunidad y dar seguimiento a las gestiones en la región.

Finalmente, la diputada agradeció las muestras de apoyo recibidas y reafirmó su compromiso con la Región de Magallanes y con el mandato otorgado por la ciudadanía.