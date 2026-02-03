La Gala de la Fiesta de la Primavera 2026, conocida como Chunwan, se transmitirá el 16 de febrero a las 19:30 horas de Beijing a través de CGTN Español. El evento, organizado por el Grupo de Medios de China, es el espectáculo televisivo más visto del mundo y acompaña desde 1983 la Nochevieja del Año Nuevo Chino, marcando el reencuentro familiar de millones de personas dentro y fuera del país.

Desde su primera emisión, la Gala del Año Nuevo Chino se convirtió en un ritual doméstico: música, humor, danza, ópera tradicional y artes marciales confluyen en una transmisión seguida por más de mil millones de espectadores. Su relevancia cultural y alcance global le valieron un récord Guinness como el programa de mayor audiencia del planeta.

