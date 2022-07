Diputado acusó "grosero gesto" de Jiles en homenaje a Laura Rodríguez

Una particular situación se registró en la Cámara de Diputadas y Diputados, pues a raíz de un homenaje que se rindió a la fallecida parlamentaria Laura Rodríguez, se cuestionó desde el Partido Humanista la actitud de Pamela Jiles, electa como militante de esa misma colectividad.

El diputado Hernán Palma, también parte de este movimiento, hoy disuelto por el Servel, acusó que Jiles "realizó un grosero gesto de agravio en la Honorable Cámara de Diputados y Diputadas al hacer abandono del hemiciclo mientras se rendía un homenaje a la memoria de la distinguida diputada humanista Laura Rodríguez Riccomini, por el trigésimo aniversario de su fallecimiento".

"Informamos que la parlamentaria Pamela Jiles Moreno NO está afiliada al Partido Humanista. El 18 de febrero del 2022 presentamos la escritura ante el Servel para iniciar el proceso de relegalización del PH, de la cual ella no formó parte de las y los patrocinadores para cumplir la normativa", agregó Palma, quien llegó al Parlamento "arrastrado", tal como su colega Mónica Arce, por la periodista y ex comentarista de farándula.

Palma sacó 940 votos, mientras que Arce sumó 981, pero fueron favorecidos por la cifra repartidora al ir en la lista del Partido Humanista con Jiles, quien logró 77.593 sufragios, el 19,97% de la votación en el Distrito 12, que incluye a La Florida, La Pintana, Pirque, San José de Maipo y Puente Alto.

"Llama la atención este ninguneo hacia la historia del humanismo en Chile, ya que durante su estadía en el partido (Jiles) realizaba frecuentes menciones a Laura y su legado. Como diputación, comprendemos que el distanciamiento es mucho más que físico con el Humanismo, puesto que hay diferencias doctrinarias irreconciliables. Un ejemplo, es su postura a favor de la pena de muerte, y de lo cual, nunca se retractó públicamente", dijo Palma.

Además, aseguró, "su actitud violenta, agresiva y de permanente descalificación se opone a los principios y valores humanistas".