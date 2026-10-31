Diputado Araya: La AC contra el ministro Rabat debe seguir incluso después de que renuncie

El diputado de la bancada independientes-PPD Jaime Araya sostuvo que la acusación constitucional que presentará la oposición contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, debe llevarse a cabo incluso después de su eventual renuncia al cargo.

El libelo, que, según Araya, están confeccionándose sus argumentos y su redacción, fue anunciado el miércoles luego de la tensa sesión especial que la Cámara Baja realizó para abordar el escándalo de las rebajas de condena que el Gobierno aplicó a 56 abusadores sexuales y violadores de menores.

En este contexto, en una entrevista con La Tercera, el parlamentario opositor -uno de los protagonistas de la sesión y uno de los principales promotores del documento acusatorio- afirmó que Rabat mintió en la instancia.

"El ministro fue a mentir a la Cámara, y eso le quita validez y le resta todo tipo de seriedad a un debate que uno esperaría que tuviese otra altura y otra dimensión desde el punto de vista de lo que hace el Gobierno. Cuando se dicen medias verdades, eso también es mentir", enfatizó.

"(Las medias verdades son) cuando él hace creer que todos los decretos (del Ministerio que rebajaron las condenas) son dictados por la misma razón. En ningún minuto el ministro se ha hecho cargo de lo que él hizo, que fue interpretar la ley y entregarle efectos erga omnes, o sea, universales, a sentencias que nuestro ordenamiento jurídico establece que son de efecto relativo", reprochó el diputado de la bancada independientes-PPD.

En términos jurídicos, a juicio del parlamentario, la infracción recae cuando el ministro "interpretó y aplicó (la normativa al conceder las rebajas por decreto sin cumplir ante recursos judiciales), y además dejó sin ejecución una ley expresa. Eso configura la causal de inejecución de ley".

"Nuestro ordenamiento jurídico establece claramente que ninguna autoridad podrá atribuirse o arrogarse competencias y facultades que la ley no le entrega. Eso es un principio básico del artículo 6 y 7 de la Constitución. Por último, hay una serie de tratados y convenios internacionales que regulaban materias de protección de infancia, y aquí el ministro pasó por arriba de toda esa normativa", indicó.

La AC debe seguir incluso después de que renuncie Rabat, sostuvo

Consultado sobre si es necesario que la AC siguiera después de que el titular de Justicia renuncie al cargo, Araya respondió: "Sí. Este tema es de tal gravedad que hay que hacer valer la responsabilidad constitucional".

"Si el ministro renunciara, uno tendría que tomar los mismos argumentos que tomó el oficialismo para acusar a Nicolás Grau ya no siendo ministro (de Hacienda de Gabriel Boric)", indicó, aunque descartó que la ofensiva contra Rabat se trate de una "vuelta de mano", ya que constituye "un ejemplo de que las cosas se pueden hacer en cualquier tiempo".

Por último, el diputado PPD descartó que "el PDG sea gravitante" en el éxito de la acusación, y estimó "probable" que "los parlamentarios del oficialismo que han anunciado estar a favor (de la salida de Rabat) se van a ausentar de la votación. Eso será gravitante; por eso, nosotros (como oposición) no dependemos de nadie".