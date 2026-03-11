Elección en la Cámara: Jiles atribuyó su derrota a que el ministro Alvarado le "pirquineó" votos

Tras su fallida elección como presidenta de la Cámara Baja, la diputada Pamela Jiles (PDG) apuntó al nuevo ministro del Interior, Claudio Alvarado, como figura clave para que el oficialismo haya tenido más votos, destacando el acuerdo logrado entre las fuerzas de la oposición.

En conversación con Cooperativa, la parlamentaria dijo que "a mí lo que me importa es que mis colegas, aquellos que me conocen, con los cuales ya llevo varios periodos parlamentarios, hicieron lo que algunos entienden como tragarse el sapo, un enorme sapo para algunos, en aras de un objetivo político, que es hacer oposición en aquello que corresponda y tener gobernabilidad en la Cámara, con una presencia de estas fuerzas políticas importantes".

"Me interesa que el PDG ocupe las posiciones que nos garanticen poder llevar el programa legislativo que tenemos adelante", añadió.

Sobre la votación, que estuvo influida por los diputados Jaime Mulet (FRVS) y Felipe Camaño (Ind-DC), Jiles sostuvo que "me pareció previsible, conocemos a los personajes entre nosotros acá, nos conocemos, además entiendo que el ministro Alvarado pasó las 48 horas, pasando la noche en vela, y obtuvo el resultado de lo que él sabe hacer, que es pirquinear votos. No sé porqué lo hace el ministro Alvarado y no García Ruminot, que es el que le correspondería".

"A mí me parece que esto es el comienzo del juego", adelantó la exfigura televisiva.