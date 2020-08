Gobierno afirma que la gente quiere menos parlamentarios

El ministro del Interior, Víctor Pérez, respaldó la indicación -presentada a finales del 2019- que busca reducir el número de parlamentarios, y aseguró que es lo que "la gente quiere".

La indicación busca reducir de 155 a 134 diputados y dejar el Senado tal cual como está ahora, con 50 integrantes, además de eliminar la denominada "banda del 1 por ciento".

En conversación con Mesa Central de Canal 13, el titular del Interior argumentó que "el proyecto del Gobierno de disminuir (el número de parlamentarios) ha sido un anhelo de mucha gente durante mucho tiempo (...) no se necesitaban más diputados y senadores, y creo que la en eso la expresión ciudadana es absolutamente clara".

El ex parlamentario agregó que "los sistemas electorales son instrumentos, esos instrumentos nosotros tenemos que discutirlo lo más ampliamente posible. Este, que hoy día nos está rigiendo, ha permitido que tengan una influencia, en la vida política nacional, sectores minoritarios: ¿Eso es lo que quiere el país? Yo creo que eso no es lo que quiere el país".

"En ninguna democracia seria los grupos que sacan 1, 2 o 3 por ciento, son los que, en definitiva, imponen las reglas del juego", fustigó el ministro.

El Gobierno debe preocuparse del plebiscito

El presidente del Partido Por La Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, instó al Gobierno a preocuparse de otras materias, como, por ejemplo, la logística del plebiscito constitucional del próximo 25 de octubre.

"El Gobierno y Chile Vamos, en vez de estar preocupados de reducir el número de parlamentarios, deberían estar ocupados de garantizar un plebiscito seguro y participativo", sostuvo el timonel del PPD.

"Si se reduce el número de parlamentarios, eso incide en el número de los constituyentes en el proceso constitucional en el caso que gane el Apruebo, por lo tanto, cambian las reglas del juego", sostuvo Muñoz, agregando que el "número de parlamentarios debe reflejar la diversidad del país, y lo más importante es que el parlamento funcione bien de acuerdo a las necesidades de la gente".

"Lo que vemos hoy con esta propuesta no es más que un acuerdo interno del Gobierno con su coalición, que no refleja realmente las necesidades urgentes de la gente", fustigó el ex canciller.