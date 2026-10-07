Las Reglas de Uso de la Fuerza están a un paso de ser ley tras aprobación en Cámara Baja

El proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) -que define un marco jurídico de acción para las Fuerzas de Orden y Seguridad en Chile- está a un paso de ser despachado a ley, luego que la Cámara Baja aprobara el informe de la comisión mixta.

El hemiciclo dio el visto bueno a la iniciativa con 120 votos a favor, 23 en contra y cinco abstenciones, por lo que pasará ahora al Senado para su votación final.

Sin embargo, el debate no estuvo exento de controversia, ya que la Cámara aprobó la orientación de las RUF bajo principios de legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad, excluyendo el de proporcionalidad.

Ante ello, parte de la oposición -como el FA y el PC- expresó su rechazo; por ejemplo, la diputada comunista Lorena Pizarro hizo reserva de constitucionalidad sobre tres elementos del informe de la comisión.

En la misma línea, su par del FA Lorena Fries criticó que la normativa "blinda a quien dispara contra un detenido que huye y no obedece la orden de detenerse, sin exigir que represente un peligro".

"Nadie está diciendo que un funcionario (policial) deba quedar desprotegido, pero lo que no puede pasar es que diseñemos una ley que ensanche la fuerza y estreche la responsabilidad", sostuvo.

Gobierno subraya que las RUF "exigen formación, capacitación y equipamiento adecuado"

Desde el oficialismo, en tanto, el diputado RN Luis Pardo destacó que las RUF aprobadas "establecen un marco jurídico que da certeza tanto para que no haya abuso respecto del uso de la fuerza, como para quienes tienen que ejercerla y lo hagan con la tranquilidad de que, si se someten a estas normas, no van a ser tratados como delincuentes".

En el Gobierno, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró el resultado de la votación, pero enfatizó que "el deber no termina con aprobar estas reglas".

"El proyecto exige formación, capacitación y el equipamiento adecuado para proteger la vida del personal (policial) y de terceros. Ese respaldo debe llegar al procedimiento y al entrenamiento (de las Fuerzas del Orden), ya que una regla que el funcionario no conoce o para la cual no ha sido preparado no entrega toda la certeza que necesita", manifestó.

El despacho a ley de las RUF se ha planteado políticamente como un requisito esencial para debatir proyectos relacionados, como el que define el marco jurídico para resguardar infraestructura crítica o el que otorga protección legal en caso de que se disponga de la ayuda de las Fuerzas Armadas en labores de orden público.