Ministro Rabat enfrenta sesión especial de la Cámara Baja por rebajas de condenas

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, enfrenta esta jornada una sesión especial en la Cámara Baja por rebajar, mediante decretos, la condena de 56 abusadores sexuales y violadores de menores.

Los hechos fueron revelados por el medio Interferencia, que también destapó que la cartera también redujo por la vía administrativa las sentencias de tres condenados por violaciones a los derechos humanos y de otros tres individuos venezolanos que afirmaron pertenecer al Tren de Aragua.

Por esta situación, Rabat arriesga una acusación constitucional en su contra, que está siendo preparada por la oposición. En tanto, el Presidente Kast respaldó a su ministro y lo mantuvo en el cargo, con la orden de liderar la gestión de proyectos de ley que busquen eliminar el "vacío legal" -sostienen- de la reducción de penas.

La serie de intervenciones comenzó con los diputados Marcos Barraza (PC) y Lorena Fries (FA), que emplazaron al titular de Justicia dejar su cargo y calificaron de "inaceptable" que las familias de las víctimas se enteren de las rebajas por la prensa.

A su turno y, en respuesta, el ministro Rabat cuestionó que el Congreso "no incorporara (en 2022) una norma transitoria que permita fijar" la retroactividad o no de la modificación legal que excluyó del beneficio de rebajas de condena a autores de delitos sexuales contra menores.

"Esa (modificación de la) ley entra en vigencia el 9 de febrero del año 2022, y el 17 de febrero del año 2022 -a una semana de vigencia legal- se interpone el primer recurso de amparo. (Desde la Justicia) se acoge y se dispone que la legislación no tenía efecto retroactivo. Desde entonces, hay más de 430 sentencias hasta el año 2026 que fijan exactamente el mismo criterio", sostuvo.

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