Oposición pidió invitar a presidente del PC para conocer postura sobre Venezuela

Los diputados de oposición pidieron invitar al presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, con el fin de conocer su punto de vista sobre la cuestionada elección presidencial en Venezuela.

La sesión se llevará a cabo el próximo martes y aunque inicialmente se dijo que se citaría a los ministros que militan en el PC, Camila Vallejo, Jeannette Jara y Nicolás Cataldo, finalmente solo se decantaron por pedir la comparecencia del timonel de dicha colectividad.

La diputada Ximena Ossandón (RN) sostuvo que "en esta sesión especial que estamos pidiendo, estamos buscando la coherencia del corazón del gobierno con el Presidente. A ver si él es capaz de unificar a todos, porque no puede ser que a esta altura no tengamos declaraciones de ministros tan importantes como Educación, Trabajo, la misma vocera de Gobierno, frente a esta materia, dado que el Presidente ya lo hizo".

Desde el Frente Amplio, el diputado Diego Ibáñez (FA) dijo que "en materia de política internacional, ninguna, porque esos asuntos los lleva adelante el Presidente Boric. He sido bien tajante, en una posición que el Frente Amplio respalda y comparte. Eso nos implica que, a nivel local, hoy no podamos trabajar juntos en un pacto que va desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista, que es el pacto a nivel municipal y el pacto a nivel de gobernadores".

Mientras tanto, durante esta misma jornada el diputado Gustavo Benavente (UDI) insinuó que se debe proscribir al PC si no condena "clara y categóricamente" los hechos ocurridos en Venezuela.

POLÉMICO MINUTO DE SILENCIO

En la sesión de este miércoles, diputados de Evópoli pidieron un minuto de silencio por las -hasta ahora- 11 víctimas fatales por la "represión de la narcodictadura" de Maduro en Venezuela, pero no se logró la unanimidad para realizarlo por la oposición del PC.

La diputada Lorena Pizarro precisó que "yo siendo una víctima directa de la dictadura civil-militar no voy a dar jamás un acuerdo que a un gobierno que les puede gustar o no, pero que tiene elecciones, se le trate de dictadura porque se relativizan las dictaduras del continente. Estoy disponible para un minuto de silencio para las víctimas de Venezuela y Palestina. Si es por la narcodictadura no lo voy a dar".

Ante estas declaraciones, se decidió incluir a las víctimas del genocidio en Palestina y sacar el concepto de "narcodictadura", por lo que se logró la unanimidad en la Sala.