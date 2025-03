Revelan que Karol Cariola pagaba arriendo a empresario chino por el que pidió favores

Una nueva complicación enfrenta la presidenta de la Cámara Baja, Karol Cariola, luego de que se revelara que ella pagaba el arriendo del departamento en el que vivía al mismo empresario chino por el que intentó interceder ante la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler para resolver un problema de patentes comerciales.

El martes se conoció que la diputada comunista residía en un departamento en Providencia que arrendaba a un empresario chino, tras lo cual el abogado de la legisladora, Juan Carlos Manríquez, explicó que ella no sabía ese dato porque arrendaba a través de una corredora de propiedades. Y añadió que Cariola y su familia dejarían ese domicilio. Todo el mismo día en que la Cámara rechazó una moción de censura que buscaba que dejara la testera.

Sin embargo, en las últimas horas La Tercera reveló, tras tener acceso a comprobantes de pago, que si bien el departamento está a nombre del ciudadano chino Hong Chen, la parlamentaria transfería el monto del arriendo a una cuenta corriente de la sociedad comercial de nombre "Fanático X Coo Limitada", que no tiene ninguna relación con Chen, sino que su principal socio es Bo Yang, el "amigo" por el que Cariola intercedió ante Hassler.

Ante estos nuevos antecedentes, desde el círculo de la diputada dieron a ese medio una segunda versión sobre cómo se gestó el arriendo del departamento.

Según este relato, hace un par años la diputada residía en calle Manuel Montt, pero buscaba cambiarse de lugar dentro de la misma comuna y en primera instancia pidió a una corredora de propiedades ubicar un inmueble. Pero en paralelo le pidió a su amigo chino Bo Yang "ver si sabía de alguien que arrendara un departamento en el eje Providencia, con buena conectividad, para que le diera los datos". Cariola sabía "que él manejaba los negocios con la comunidad china, por lo que le ubico alternativas ahí".

Respecto a por qué el pago se hacía a la sociedad de Yang y no a Chen, dueño del inmueble, explican que el primero ejercería como "agente comercial" o "representante" del propietario, por lo que tras recaudar el dinero y cobrar una comisión, entregaba la diferencia a su compatriota.

Por ello, los cercanos a la parlamentaria insisten en que "no hay nada raro en estas operaciones, porque ella paga el arriendo, no le hacen ningún favor. Otra cosa sería ver algo donde no lo hay".