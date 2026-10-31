Squella "no tiene ninguna duda" de que todas las bancadas oficialistas apoyarán a Rabat frente a AC

El timonel del Partido Republicano, Agustín Squella, afirmó que "todas las bancadas" oficialistas respaldarán al ministro de Justicia, Fernando Rabat, cuando enfrente en el Congreso la acusación constitucional que presentará la oposición en su contra por las polémicas rebajas de condena a abusadores sexuales y violadores de menores.

En una entrevista con El Mercurio, el senador aseguró "no tener ninguna duda" de que la derecha se cuadrará y apoyará al secretario de Estado, pese a que diversos diputados oficialistas han expresado su desacuerdo de que se mantenga en el cargo.

Entre ellos, figuran las UDI Alejandra Valdebenito y Ximena Naranjo; los independientes en la bancada UDI Hotuiti Teao, Marlene Pérez, Natalia Romero y Omar Sabat; y los RN Carlos Chandía, Eduardo Durán y Claudia Mora.

Pese a ello, Squella dijo: "No tengo ninguna duda de que, en momentos difíciles, todos y cada uno de los parlamentarios que han estado desde el primer día detrás del Presidente Kast, entenderán la trascendencia que tiene estar en estos momentos apoyando al gabinete y en particular, a un ministro que le ha tocado estar en el ojo de un huracán totalmente involuntario".

"Sin duda, (el ministro Rabat) contará con el respaldo de todas las bancadas", enfatizó el timonel republicano.

"Una vez que se tomó el camino de defender, no es sinónimo de que se vayan a restar"

Consultado sobre si le sorprendió que en el sector hubiesen diputados descolgados, el senador representante de Valparaíso desdramatizó: "Es normal que quienes estamos en política hagamos análisis político y muchas veces eso se hace a la luz pública".

"Otra cosa es la voluntad de formar parte del equipo, de las decisiones colectivas que se tomen y eso lo veo reflejado en todos, incluso en los que han sido más críticos. Que algunos vieran el camino de dar un paso al costado como el más evidente a seguir, no es sinónimo de que una vez que se tomó el de defender, se vayan a restar", señaló.

"Están todos (los parlamentarios del sector) conscientes de que el problema está en la ley y en su interpretación por parte de los tribunales y no en una decisión voluntaria que haya tomado el ministro. Eso es suficiente para que todo el oficialismo se ponga detrás", afirmó Squella.

De todos modos, admitió que, "cuando mucho, podrá haber personas que no hayan hecho el ejercicio de analizar cuáles eran las opciones que tenía el ministro y actúen en función de lo que actualmente está en el ambiente. Será tarea de quienes estamos en estas áreas explicar el trasfondo jurídico y político que implicaría contribuir a que caiga un ministro de nuestro sector de manera injusta, replicando lo que hacen quienes únicamente pretenden dañar al Gobierno".

Video de Silva "no fue una buena decisión, pero no empaña su gran trabajo"

Por último, sobre la salida del ahora exsubsecretario de Justicia Luis Silva -detonado por la publicación de un video donde se desligó de sus responsabilidades al firmar los polémicos decretos que rebajaban condenas-, Squella sostuvo que el posteo "no empaña el gran trabajo realizado durante todos estos meses".

"Si bien el video no fue una buena decisión, en ningún caso empaña (...). El cambio, si bien asumo tiene relación con la coyuntura, tampoco lo veo como atribuyéndole (a Rabat) eventuales responsabilidades, sino más bien responde al diseño de las soluciones que intensamente está preparando el Gobierno", expresó.