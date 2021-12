Tras desaparecer dos semanas, Johannes Kaiser volvió con insulto grotesco a Emilia Schneider

El diputado electo y ex miembro del Partido Republicano, Johannes Kaiser, volvió a hacer noticia por sus deleznables dichos, esta vez contra su par frenteamplista en la futura Cámara de Diputados y Diputadas, Emilia Schneider, la primera mujer trans en ser electa parlamentaria en la historia de nuestro país.

En la transmisión del programa "El Nacional-Libertario", emitido por Youtube, Kaiser estaba acompañado por la también diputada Gloria Naveilán (Partido Republicano), quien preguntó a la audiencia que adivinaran con quien iba a compartir oficina en el Congreso y alguien respondió "tú y Joe", haciendo alusión Johannes.

En ese minuto Kaiser -en un claro tono de mofa- expresó: Pero ¿sabes cuál va a ser la gracia? Tu vas a tener que compartir baño con Emilia Schneider", lo que provocó las lamentables risas de los participantes, y Naveillán respondo "¡qué importa!".

"O sea vas a tener lo peor de dos mundos: tener que compartir la oficina conmigo...", señaló Kaiser y Naveillán le dijo "ya córtala", todo en tono de risas.

Revisa aquí el momento (minuto 1:08:50):

RECHAZO TRANSVERSAL

Fue la misma Schneider quien dio a conocer el momento a través de sus redes sociales, donde repudió la transfobia que "exudan representantes de ultraderecha de Kast", acotando que no es porque "se refieran a m, sino porque humillan a la comunidad".

"Mofarse de personas trans por ir al baño es infame. Ojalá el candidato diga algo. Nuestro derechos peligran", insistió, y agregó que "mientras ellos ríen, nuestra comunidad sigue sin acceder a derechos como la educación, la salud, las pensiones y el trabajo en condiciones dignas".

"Lo dije y lo cumpliré: no permitiré que se difundan irresponsablemente mofas y discursos de odio contra nuestra comunidad LBGTI+", subrayó la futura parlamentaria.

Repudio transfobia que exudan representantes de ultraderecha de Kast en este video. No porque se refieran a mi, sino porque humillan a la comunidad. Mofarse de personas trans por ir al baño es infame. Ojalá el candidato diga algo #LaCarasDeLaMoneda. Nuestros derechos peligran! pic.twitter.com/s9WHz6d7re — Emilia Schneider (@emischneiderv) December 8, 2021

Posteriormente, la parlamentaria dijo que "me parece absolutamente repudiable, pero no me sorprende, porque esta es la verdadera cara de los partidarios de la ultra derecha de José Antonio Kast, y espero que el candidato en esta pasada no se haga el desentendido, no se pida perdón así sin más, sino que le de una explicación a la ciudadanía".

El diputado y senador electo demócrata cristiano Matías Walker mostró su solidaridad con Schneider "ante estos dichos transfobicos por parte de diputados electos de Kast. Lamentablemente no me extrañan, pues fueron firmes detractores de la Ley de Identidad de Género".

Mi solidaridad con la diputada electa @emischneiderv ante estos dichos transfóbicos por parte de diputad@s electos de Kast. Lamentablemente no me extrañan, pues fueron firmes detractores de la Ley de Identidad de Género, que reconoció el derecho al cambio de sexo registral. https://t.co/ZcIpcZbVJ5 — Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) December 8, 2021

"Burlarse de personas trans es una de las primeras evidencias de retroceso que viviremos con estos representantes. Pero aquí estuvimos estamos y estaremos, siendo cada día más y más visibles", indicó también la constituyente Jenniffer Mella.

Cabe recordar que el diputado electo por el Distrito 10 se vio envuelto en una polémica hace unas semanas tras reflotar un video de él en redes sociales, donde decía que "las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente, y tú realmente te preguntas si el derecho a voto (femenino) fue una buena idea".

Estos dichos fueron repudiados desde todos los ámbitos políticos, hasta el propio Gobierno, lo que derivó en disculpas de Kaiser y su salida del partido del candidato presidencial José Antonio Kast a finales de noviembre pasado.

BORIC: NO ME EXTRAÑA NADA

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, admitió no estar al tanto de este hecho, pero aseguró que "no me extraña nada, cuando uno ve los diálogos que se dan en estos programas que realiza la gente del Partido Republicano, en donde levantan discursos de odio y transfóbicos" y que, frente a esto, "nosotros vamos a defender la inclusión, los derechos de las disidencias y diversidades".

Agregando que "el otro día recordaban una declaración del candidato de Johannes Kaiser, de José Antonio Kast, que decía 'Chile no debe rendirse ante la dictadura de las minorías, la dictadura gay', me parece que es bastante alineado con lo que piensan sus diputados. Nosotros somos algo completamente distinto, abrazamos la diversidad, queremos ser un gobierno que incluya, no que excluya, y en donde nadie se quede atrás, así que lo lamento profundamente y espero que sea capaz de reflexionar un poquito más antes de hablar".