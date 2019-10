Coletazos de la acusación: PPD pide renuncia de Auth a vicepresidencia de la Cámara

El jefe de bancada del PPD, diputado Ricardo Celis, pidió este miércoles la renuncia del segundo vicepresidente de la Cámara Baja, Pepe Auth (ex PPD), tras haber votado en contra de la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, proceso que se cayó gracias a votos de la oposición e independientes.

En la Sala de la Cámara, Célis expresó que "fue difícil llegar a conservar y mantener en nuestro acuerdo administrativo en la oposición, nuestra bancada votó por el diputado para vicepresidente. Con los actos de ayer, creo que él no tiene nuestra confianza y le pediría que renunciara".

En su cuenta de Twitter, Auth escribió que su ex partido quiere "castigarlo" por haber rechazado la acusación, asegurando que ya no reconoce "al partido que contribuí a formar y desarrollar".

"El Partido Por la Democracia, mi ex partido, anuncia que censurará a la Mesa de la Cámara para castigarme por no haber tenido la misma opinión que ellos respecto de la acusación constitucional", escribió este martes el legislador en su cuenta de Twitter.

