Denuncian a diputada Marisela Santibáñez por maltrato laboral

La Asociación de Funcionarios de Parlamentarios de la Cámara de Diputados (Afunpar) denunció a la diputada del PRO, Marisela Santibáñez, de maltrato laboral tras el despido de su secretaria, quien se desempeñaba en el Congreso durante 25 años.

A través de un comunicado, la asociación informó que "hemos expresado por escrito a la Presidenta de la Cámara de Diputados, señora Maya Fernández (PS), nuestro profundo malestar por la forma en que la honorable diputada Marisela Santibáñez ha actuado respecto del despido de nuestra colega por 25 años, Taresa Camiletti, quien desde marzo de 2018 se desempeñaba como su secretaria en la Cámara de Diputados".

Según detalla la Afunpar, al conocer el despido de Camiletti se acercaron a la diputada "expresándole que había incurrido en una abierta vulneración a las normas laborales e incluso, planteándole que el hostigamiento y maltrato laboral es sancionado".

Después de esa conversación, agrega la declaración pública, Santibáñez "pensando que se había entendido el motivo de la reunión, que no era otra que de evitar el asunto pasara a mayores, (sin embargo) ella no solo no respetó el acuerdo, sino que llegó hasta su oficina y, como fuimos informados, a gritos volvió a incurrir en la misma falta".

La carta enviada a la presidenta de la Cámara, Maya Fernández.

"Posiblemente la honorable diputada Santibáñez tenga argumentos para haber tomado la cuestionada actitud que asumió; pero nada, nada justifica el trato denigrante de que fue objeto nuestra colega", remarcaron.

De acuerdo al gremio, si Camiletti incurrió en alguna falta, ésta debió ser puesta en conocimiento de su superior administrativo de la Cámara.

Así, la asociación remarca que, de acuerdo al Código del Trabajo, "el acoso laboral es toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. La norma legal señala además que el acoso laboral es contrario a la dignidad de la persona".

"Por el buen entendimiento y relaciones laborales al interior de la Cámara de Diputados, y considerando que este lamentable episodio se aleja de las políticas habituales al interior de la Corporación, esperamos nuestra denuncia sea pasada a la Comisión de Ética a objeto se tomen, en su mérito, las medidas pertinentes. Nosotros por nuestra parte, estamos estudiando con nuestros abogados las acciones legales correspondientes", puntualizaron.