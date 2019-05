Diputado García renunció a presidencia de comisión investigadora por compra de tierras mapuche

El diputado René García (RN) renunció a la presidencia de la comisión investigadora "Ubilla" que revisa la compra de tierras indígenas luego de varios desencuentros en la instancia.

La salida de García se dio además en medio de un notorio enfrentamiento con la diputada Carmen Hertz (PC).

"Me permite, yo dirijo la sesión, no usted", le dijo García a Hertz antes de manifestar su decisión: "Señor secretario, voy a presentar mi renuncia indeclinable en este minuto, muchas gracias".

"Mire ex presidente, baje el tono y a mí no me hable así, ¿me escuchó?", le respondió la legisladora.

García renunció antes de que se votara su censura y su posible destitución por la forma en que condujo la comisión hasta ahora y por los incidentes en que se ha visto envuelto: agredió con una patada hace un par de semanas a un periodista cuando éste le preguntaba sobre un incidente ocurrido en una sesión de la misma comisión luego de que fuera acusado de insultar a las diputadas Andrea Parra y Carmen Hertz.