El diputado Hugo Gutiérrez (PC) confirmó este martes que no se defenderá ante el recurso presentado por Chile Vamos en su contra en el Tribunal Constitucional.

Tras conocer que el recurso fue admitido a trámite, el parlamentario aseveró que "no le reconozco legitimidad a este tribunal para justificar la soberanía popular".

"Si el Tribunal Constitucional me quiere destituir, que lo haga. No me voy a defender ante un tribunal que yo considero ilegítimo", dijo.

Gutiérrez sostuvo que "he decidido defenderme en otra instancia, está la Comisión Interamericana que va a sesionar en Chile y que va a escuchar a todas aquellas personas que se hayan sentido perseguidas en el contexto de estas movilizaciones y sin duda yo me siento perseguido por la derecha chilena".

El diputado cuenta con el respaldo de toda la bancada comunista, donde Carmen Hertz manifestó que "admira el coraje y la valentía" de Gutiérrez.