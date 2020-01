Diputado RN propone cambio legal para que el Congreso trabaje en febrero

El diputado Andrés Celis (RN) ingresó hoy jueves un proyecto de ley que en concreto busca que el Congreso suspenda el tradicional receso legislativo de febrero.

De acuerdo a La Tercera PM, la iniciativa pretende modificar la Ley Orgánica del Congreso Nacional para establecer un período de vacaciones de 15 días hábiles anuales, "fraccionables y acumulables en los mismos términos y condiciones que regula el Estatuto Administrativo que rige a los trabajadores del sector público".

Cabe recordar que el presidente del Senado es el único habilitado para suspender el receso legislativo bajo la normativa vigente, por lo que la propuesta de Celis también eliminaría esa prerrogativa.

"Todos saben que, en marzo, el estallido social puede volver, y tú puedes darle más condimento si es que el Parlamento no funciona en febrero. Yo no quiero colaborar en aquello", arguyó el diputado.

El proyecto plantea que cada Cámara, "a propuesta de la Comisión de Régimen respectiva, dictará un reglamento especial o modificará el reglamento interno existente" para establecer los plazos y protocolos para aplicar el feriado legal, causales para su aplicación y un sistema de turnos "que permita garantizar el funcionamiento ininterrumpido del Congreso Nacional".

Los requisitos específicos y el método escalonado se implementarían para evitar que gran parte del Parlamento se tome vacaciones simultáneamente, dificultando o paralizando las sesiones en sala o en las comisiones a falta de los quórum mínimos.

Posibles obstáculos a la propuesta

Celis dijo que ya le planteó la idea de manera informal al secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, por la posibilidad de que gran parte del personal de la Corporación esté ausente el próximo mes y no se concrete el receso, aunque esta ya fue descartada, ya que en un año ordinario distintas áreas siguen funcionando, como la secretaría, la oficina de partes, la tesorería, entre otros departamentos.

Por otro lado, también hay reparaciones previstas para el edificio de Valparaíso, aunque el diputado señaló que, al modificar el reglamento, las sesiones de sala y comisiones también podrían trasladarse a Santiago.

"Yo estoy dispuesto a venir todo el mes de febrero. Claro, algunos van a decir que soy soltero, sin hijos y vivo acá (en la Región de Valparaíso). Pero si quieren funcionar en Santiago, yo estoy dispuesto a ir a Santiago, no tengo problema, porque si quieren cerrar el Congreso en Valparaíso para arreglarlo, porque dicen que hay que hacer reparaciones, no tengo problemas en que sesione en Santiago. Es más, si dicen que (el problema) está en la cocina, los mozos, perfecto, almuerzo afuera, en el McDonald's, no tengo idea", aseguró.

"Yo estoy dispuesto a venir todo el mes de febrero", dijo Celis, que admite que su idea "va a causar molestia".

Otra dificultad para el cambio a la normativa son los plazos, ya que al pretender modificar una ley orgánica constitucional, es necesario legislar con la máxima urgencia y que se apruebe con alto quórum, lo que es especialmente complejo tomando en cuenta que la Cámara abordará cuatro interpelaciones y una acusación constitucional durante este mes.

"La modificación a la Ley Orgánica es para que se lleve a cabo en el largo plazo, pero si lo queremos hacer en febrero, para que salga de forma rápida, se puede hacer a través de una modificación al Reglamento de la Cámara", planteó Celis.

El propio legislador admite que "el proyecto va a causar molestia", debido a que "la posición del presidente de la Cámara, Iván Flores, es que haya receso", pero intentará persuadirlo a través de una audiencia, que podría programarse para el próximo lunes.