Diputado Urrutia: "La Comisión de Ética vale callampa"

El UDI Ignacio Urrutia no rehúye las polémicas y esta vez afirmó que la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados "vale callampa".

El parlamentario fue enviado a dicha instancia luego de burlarse de la diputada Emilia Nuyado (PS) durante la interpelación al ministro del Interior, Andrés Chadwick, tras la muerte de comunero mapuche Camilo Catrillanca.

En la instancia, Nuyado comenzó su exposición hablando en mapudungún, lo que -según había trascendido- había generado que Urrutia dijera: "¿Está hablando en inglés?".

Hoy, Urrutia negó haber realizado la ironía y aclaró: "Yo dije: 'Ministro, contéstele en inglés'".

"Cliente habitual"

El parlamentario de la UDI conversó sobre el tema con Radio Imagina, donde calificó las palabras de la diputada mapuche como un "desatino total".

"No me queda ninguna duda que los que se vinieron a reír de los chilenos fueron ellos, al hablar durante cinco minutos que no entendió nadie", aseguró.

Tras la situación, un grupo de parlamentarios pasó a Urrutia a la Comisión de Ética, y éste aseguró que "la Comisión de Ética vale callampa (...) no tengo ningún problema en decirlo".

"La Comisión de Ética era una institucionalidad muy respetada, en casos puntuales los diputados pasaban, ahora cada diputado dice algo que no les gusta y uno pasa a la Comisión", manifestó el diputado gremialista.

No es primera vez durante el año que el diputado Urrutia es enviado a la instancia: La vez anterior fue por calificar a los ex presos políticos como "terroristas con aguinaldo", oportunidad en que fue sancionado con un 7 por ciento de su dieta parlamentaria, es decir, poco más de 600 mil pesos.

Hoy en Las Últimas Noticias también salía Urrutia refiriéndose a su nueva comparecencia a la Comisión: "Me da lo mismo, soy cliente habitual".