Discusión entre Bellolio y Núñez alborotó a la Cámara de Diputados

Un momento de relativa tensión se vivió este jueves en la Sala de la Cámara de Diputados debido a una discusión entre Jaime Bellolio (UDI) y Daniel Núñez (PC) que pudo pasar a mayores, aunque finalmente no ocurrió.

El incidente ocurrió en momentos en que se discutía un proyecto de resolución sobre Venezuela, en que la Corporación expresaba preocupación por la detención de los diputados Julio Borges y Juan Requesens, y pedía al Presidente Piñera que solicitara al Gobierno de Nicolás Maduro "volver a la senda de la democracia".

Cuando argumentaba en contra de esto el diputado comunista Boris Barrera, señalando que ambos son "cómplices en el intento de asesinato" contra Maduro, se produjo una airada discusión entre Núñez y Bellolio.

Amaro Labra (de espalda) se involucró activamente para poner paños fríos. Gonzalo Fuenzalida (arriba) permaneció distante. (Foto: ATON)

Luego de que se calmara la situación e intervinieran varios de sus colegas para evitar que el conflicto escalara, ambos dieron su versión sobre lo ocurrido.

"El diputado Jaime Bellolio comenzó a gritar que éramos asesinos y, por supuesto, yo me acerqué a él para manifestarle que era inaceptable que un diputado de la UDI –el sector político que representa a la dictadura en Chile y que, justamente, masacró a decenas de militantes del Partido Comunista- nos tratara a nosotros de asesinos", explicó Núñez.

La réplica de Bellolio fue la siguiente: "Lo que yo dije –y me escucharon absolutamente todos los parlamentarios, excepto él, que está justo al frente mío- es que ibamos a ver con la votación del proyecto quiénes amparaban a violadores de los derechos humanos, a asesinos y torturadores".

"Él (Núñez) se ofuscó y empezó a tratar de decir que yo y mi familia éramos cómplices de violaciones a los derechos humanos", agregó el gremialista.

El presidente en ejercicio de la Cámara, Mario Venegas (DC), tuvo que llamar al orden al diputado Bellolio y después el proyecto de resolución fue aprobado por amplia mayoría.

Conflictiva jornada

Este altercado se suma a otro intercambio verbal, casi físico, que protagonizaron más temprano en el Congreso los diputados Andrés Celis (RN) y Osvaldo Urrutia (UDI) a propósito del paro portuario.

El gremialista acusó que su colega y su hermano son en la práctica "voceros" del grupo Von Appen. "Sea hombre", "no me presto para este circo" y "me gustan las cosas en público" fueron algunas de las frases.