Fuad Chahín: Mayoría DC votará contra Cubillos, pero defenderé a quienes no lo hagan

El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, anticipó en Lo Que Queda del Día de Cooperativa que una "inmensa mayoría" de diputados de su partido votará a favor de la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, y que él defenderá el derecho de los legisladores democratacristianos que voten en contra.

La votación de la cuestión previa y de la acusación contra la secretaria de Estado se realizará este martes en la Cámara de Diputados, y luego deberá ser revisada por el Senado.

"La inmensa mayoría de los diputados de la Democracia Cristiana va a votar favorablemente, pero no porque haya una orden de partido, no porque exista la necesidad de dar una señal a alguien, porque creo que el partido ha demostrado con creces carácter, personalidad, para tomar sus definiciones", aseveró.

El ex diputado dijo que no se van a dejar "presionar, le hemos dicho a nuestros ex socios (de la ex Concertación o ex Nueva Mayoría), amigos siempre, subordinados nunca y, por lo tanto, el voto de nuestros diputados va a ser porque han alcanzado la convicción de que la defensa de la educación pública amerita que se apruebe la acusación constitucional y porque tiene mérito jurídico y político".

De hecho, descartó la votación se trate de "una prueba de fuego" para la unidad de la oposición, enfatizando que "lo que está en juego acá, desde el punto de vista político, es la educación pública".

"No vamos a dar órdenes de partido en esta materia"

Respecto a los parlamentarios de la falange que lleguen a rechazar la acusación constitucional, Chahín comentó ellos "van a ejercer un derecho y van a cumplir con su deber de votar en consciencia, y voy a ser el primero en salir a defender ese derecho".

"Simplemente no llegaron a esa misma convicción (de quienes votarán a favor) y creo que van a ser, si es que hay, muy pocos diputados de la bancada nuestra. De ninguna manera van a ser determinantes, pero va a ser ejerciendo un derecho y cumpliendo un deber constitucional", agregó el timonel DC.

"No vamos a dar órdenes de partido en esta materia", precisó.

Chahín augura un "fallo fotográfico"

Respecto a si se aprueba o se rechaza la acusación contra Cubillos en la Cámara Baja, Chahín anticipa que habrá un "fallo fotográfico", aunque sí dijo estar seguro "que se va a rechazar la cuestión previa y que, por lo tanto, se va a discutir el fondo del asunto".

"Hay una buena posibilidad de que, en definitiva, analizando los argumentos de fondo, se pueda aprobar la acusación constitucional en la Cámara y que pase al Senado, que tendrá que definir el futuro de la misma", sentenció el timonel DC.