Inasistencias durante interpelación a ministro Briones genera polémica en la Cámara

La alta inasistencia que se registró en la Sala de la Cámara de Diputados durante la interpelación de ayer jueves al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ha generado polémica en la Corporación y duras críticas del oficialismo contra la oposición.

Briones fue el tercer secretario de Estado en ser interpelado por la oposición esta semana y la sesión debió suspenderse por un momento debido a falta de quórum en el hemiciclo: para sesionar se requiere al menos un tercio de los parlamentarios en ejercicio, es decir, en ese instante había menos de 50 diputados presentes.

El presidente de la Cámara, Iván Flores (DC), puntualizó que "la verdad es que afecta que hayamos tenido que interrumpir por falta de quórum la sesión, esa es la verdad, cada uno es responsable y se evaluarán en su mérito, pero no hay como impedir que esto pueda ocurrir".

"El derecho a la salud, el derecho a la licencia médica, el derecho al permiso por fuerza mayor, esos son derechos que también están regulados en la Cámara, también permisos sin goces de dieta. Cuando no ocurre esto, concurre una multa", aseguró.

De los 155 diputados en ejercicio, dos estaban con licencia médica, Gabriel Boric (Convergencia Social) y Amaro Labra (PC), y otros cinco justificaron su ausencia por impedimento grave: Daniel Núñez (PC), los UDI Cristhian Moreira, Guillermo Ramírez y Virginia Troncoso y el independiente Pedro Velásquez.

Durante la sesión hubo una fugas masivas, con algunos legisladores que entraban y salían de la Sala, y además había una comisión sesionando paralelamente.

En tanto, 62 parlamentarios estaban pareados y no votaron al final de la sesión, lo mismo que hicieron, sin estar pareados y pese a haber marcado asistencia, Renato Garín, Fernando Meza, Maite Orsini (RD), Andrea Parra (PPD) y Camila Vallejo (PC).

Además, de los 61 diputados solicitantes de la interpelación, sólo 34 votaron al final de ella para aprobar una solicitud al Gobierno sobre un amplio conjunto de antecedentes, relacionados con las pensiones y las AFP, sueldo mínimo, la reforma tributaria, pymes y diversas preguntas ciudadanas.

Diputado Melero reprochó "conducta irresponsable"

Desde el oficialismo reaccionó duramente el diputado UDI Patricio Melero, quien reprochó que "los que llaman a interpelar, los que permanentemente acusan, los que exigen responsabilidades del Gobierno son malos para cumplir las responsabilidades propias".

"Me parece que es una falta de respeto y una falta de sentido de responsabilidad cuando se convoca a un ministro de Estado a responder, no estar para escucharlo; reclaman todo el día que el Gobierno no escucha y son los primeros sordos en escuchar los planteamientos que los ministros hacen y esa es una mala conducta irresponsable que tiene que corregirse", deploró.

Marcelo Díaz criticó pareamientos "excesivos"

Uno de los diputados solicitantes fue el PS Marcelo Díaz, quien realizó la primera interpelación de la semana, el martes a la ministra del Trabajo, María José Zaldívar.

Sobre la sesión ayer en la interpelación a Briones, Díaz explicó que no estaba en el hemiciclo porque "estaba contestándole a un medio de comunicación e ingresé a la Sala una vez escuché los timbres".

"Lamentablemente los días jueves pasa esto, yo creo que es una mala cosa", afirmó, a la vez que criticó que tras revisar "el listado de diputados pareados" y cuestionó que "es un exceso, no puede haber tantos diputados pareados, y afortunadamente la sesión se reanudó de inmediato y pudo continuar la interpelación, pero cada diputado es responsable de si se parea o no se parea".