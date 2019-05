Prensa del Congreso pide sanción ejemplificadora contra diputado García

La agrupación de prensa acreditada del Congreso pidió sanciones ejemplificadoras contra el diputado de RN René García, luego de que ayer agrediera físicamente a un periodista.

La prensa acreditada ingresó una presentación a la oficina de partes de la Cámara de Diputados para que sea enviada a la Comisión de Ética que verá la situación de García quien, además, insultó a dos parlamentarias en la sesión de la Comisión Investigadora por la compra de tierras indígenas.

Como la comisión de Ética no acoge planteamientos que no sean de parlamentarios, la presentación fue respaldada y firmada por el diputado Pablo Vidal (RD), por la diputada Andrea Parra (PPD), una de las insultadas por García, y también por Andrés Celis (RN), de la misma bancada del aludido, quien señaló que no está por las defensas corporativas y que hay un hecho grave que amerita sanciones.

Asimismo, la diputada Alejandra Sepúlveda, del Frente Regionalista, dijo que envió una carta al presidente de la Cámara, Iván Flores (DC), para que también se haga cargo de este tema y pida sanciones para el diputado García.

Considerando que las sanciones que puede aplicar la comisión de Ética no son muy altas, la diputada Sepúlveda planteó que la verdadera sanción se la debe aplicar su propio partido no renovándole el cupo para la reelección.