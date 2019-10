Presentan segunda denuncia contra diputado Pedro Velásquez, investigado por acoso sexual

El diputado Pedro Velásquez (IND-FRVS), quien está siendo investigado por acoso sexual contra un ex asesor, reconoció que se presentó una segunda denuncia en su contra, aunque desconoce el tenor.

En entrevista con el diario La Tercera, Velásquez señaló que "recién el martes se me notificó la primera denuncia, y en ese momento, el secretario de la Cámara (Miguel Landeros) me señala que hay otra denuncia".

En la misma línea, indicó que no tiene mayores antecedentes de esta nueva acusación, pero aseguró que tiene como objetivo "sacar dinero".

"En la documentación que me entregaron por la primera denuncia, el primer acusante nombra a esta otra persona dos o tres veces y es concordante con esta estrategia que se rumoreaba en mi distrito. Para ellos, creo que es una forma de sacar dinero", aseveró el cuestionado legislador.

"Yo creo que la estrategia de ellos es que, si esto llegaba al Congreso, mi reacción iba a ser pedirles que retiraran la denuncia y entregarles dinero, pero eso no va a ser así", agregó Velásquez.

El diputado explicó que, respecto a sus denunciantes, "al primero (Ángelo Giovine) se le despide porque no va a trabajar. Además, me llama su ex conviviente y me entrega una serie de antecedentes de delitos, entre esos, una condena de 300 días por amenaza a una mujer, que era su pareja. Al enterarme de esto, yo le pido la renuncia, pero él no accedió. Por lo tanto, esta persona es desvinculada por la cláusula de 'pérdida de confianza' y creo que por eso inicia este plan de hacer esta denuncia".

Velásquez y la remoción de la diputada Yeomans de la investigación en su contra

Finalmente, el diputado Velásquez tuvo palabras para la remoción de la diputada Gael Yeomans (Convergencia Social) como fiscal designada para la investigación de la denuncia por acoso sexual.

La parlamentaria frenteamplista fue removida del cargo que se le había dado para indagar la denuncia por la Comisión de Régimen Interno de la Cámara Baja (seis votos a favor y cinco en contra).

El propio parlamentario solicitó la recusación de la legisladora acusando vicios en el proceso.

"Cuando a ella la notifican como fiscal, a lo menos podría haber hecho una llamada o en el mismo Congreso, que estamos casi al lado, podría haberse acercado o dicho algo. Cuando esto se hizo público, yo hice un punto de prensa para entregar antecedentes que tenía y defenderme, y ella me criticó. Después, en distintas declaraciones, ella dice que yo no debería haber hablado, menciona a esta persona casi como que fueran amigos, comenta del caso y, por televisión, incluso dice que esto era tan grave que debería pasar a la Fiscalía. ¡Y sin nunca pedir mi versión! Yo fui prejuzgado por la diputada Yeomans y, además, no mantuvo la estricta reserva que corresponde. En el fondo, me crucificó sin que yo siquiera supiera de lo que se me estaba acusando", sentenció Velásquez.

De acuerdo al protocolo aprobado a principios de año para abordar estos casos cuando la denuncia recae sobre un parlamentario, una diputada de un comité y una región distinta del denunciando liderará la investigación, la que en este caso fue Yeomans.

La diputada de Convergencia Social será reemplazada por su par socialista Maya Fernández.

Luego de escuchar a las partes y entregar sus conclusiones, la parlamentaria actuará como relatora ante la comisión de Régimen Interno, instancia que finalmente aplicará o no las sanciones correspondientes en caso de comprobarse el acoso sexual.

Las multas por casos de acoso sexual llegan hasta el 50 por ciento de la dieta mensual.