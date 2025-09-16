Caso Monsalve: Solicitan una nueva ampliación de la investigación

El jefe de la fiscalía regional Centro Norte, Javier Armendáriz, confirmó este martes que se solicitó una audiencia para discutir la ampliación de la investigación Manuel Monsalve, acusado de los delitos de violación y abuso sexual.

Este movimiento legal se produce a pocas horas de que se cumpliera el plazo establecido para el cierre del proceso, lo que abre una nueva ventana para el desarrollo de la causa.

"Lo que podemos comentar es que ayer se ingresó un escrito al tribunal, solicitándose citar a una audiencia para discutir aumento de plazo en razón de diligencias solicitadas por la defensa", reveló el persecutor a Cooperativa.

Según lo comentado por Armendáriz, el ingreso de este escrito al tribunal busca extender el plazo de la investigación, argumentando la necesidad de realizar nuevas diligencias solicitadas por la defensa.

La solicitud de ampliación no llega en un contexto aislado. Previamente, Monsalve expresó en una entrevista duras críticas al desarrollo de la investigación, cuestionando la forma en que se habían dirigido las diligencias y la gestión de las pruebas dentro del proceso judicial.

Al ser consultado sobre esto, el fiscal explicó que "las tesis de la Fiscalía son presentadas en tribunales, y respecto a los comentarios que se hagan, corresponden a una libertad de expresión con la cual no podemos sino estar de acuerdo".

La ampliación del plazo de la investigación del caso Monsalve es ahora una posibilidad real, a la espera de la resolución del tribunal sobre la petición de la defensa. Esta decisión podría reconfigurar los tiempos y alcances del proceso judicial, en un caso que sigue generando atención mediática.