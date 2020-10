En El Primer Café de Cooperativa, el ex intendente de la Región Metropolitana Claudio Orrego (DC), criticó el "perdonazo" de 1.400 millones de pesos de Impuestos Internos a Penta, y opinó que el debate ha girado demasiado en torno al cuestionamiento de la legalidad de la medida, cuando debiese centrarse en lo "moral y político". Esto yo "no lo centraría sólo en la legalidad o ilegalidad, lo centraría en la moralidad, pertinencia y en la legitimidad de la decisión", porque, "también es criticable en cuanto a inoportuna e injusta. En este caso en particular, que el SII tenga una facultad legal para condonar no quiere decir que cada vez que la aplique va a ser justa o va a ser legítima", argumentó.

