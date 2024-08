La "caja de Pandora" Hermosilla salpica ahora al exfiscal Manuel Guerra

La prisión preventiva de Luis Hermosilla no termina con el bullado caso audios, dado que la revisión del teléfono del influyente abogado reveló diálogos con el exfiscal Manuel Guerra y una presunta injerencia en el caso Penta.

Según detalló una investigación de Ciper, son varios los intercambios por WhatsApp entre ambos que están siendo revisados por el Ministerio Público.

Dichas conversaciones iniciaron cuando Guerra era jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente y estaba a cargo del caso Penta, famoso escándalo relativo a la emisión de boletas "ideológicamente falsas" para el financiamiento irregular de campañas políticas.

En una de las conversaciones, registrada en 2016, Hermosilla y Guerra hablan de que deben contactar a "Andrés" para darle una salida a ese caso, aludiendo al exministro del Interior Andrés Chadwick, amigo y socio de Hermosilla.

Estos diálogos se dieron en más de una oportunidad, por lo que los fiscales -según detalló el medio citado- indagan si pueden configurar algún delito, lo que podría abrir una nueva arista del caso audios.

Pese a que el abogado Hermosilla no tenía patrocinio formal en ese proceso, intentó obtener datos sobre el futuro de la indagatoria aludiendo una presunta preocupación por Sebastián Piñera y Chadwick, aseguró el exfiscal Sabas Chahuán.

"Me preguntó por varios nombres. Si los íbamos a citar a declarar. Le dije que estábamos haciendo diligencias y que no le podía adelantar. Y me preguntó si íbamos a citar a declarar a (Sebastián) Piñera y a (Andrés) Chadwick", dijo Chahuán a Ciper.

Críticas de Carlos Gajardo

Este nuevo antecedente fue abordado por el exfiscal Carlos Gajardo, quien en 2018 renunció al Ministerio Público luego de que Manuel Guerra llegara a un acuerdo con el senador Iván Moreira (UDI), quien había admitido que pidió y recibió financiamiento ilegal de Penta para su campaña electoral (el recordado "raspado de olla").

A través de sus redes sociales, Gajardo acusó a Guerra de "terminar el caso Penta con clases de ética al eliminar el cohecho" y sobreseer el proceso sobre Dominga, además de trabajar en la actualidad junto a Chadwick en la Universidad San Sebastián.