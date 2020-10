El Octavo Juzgado de Garatía de Santiago confirmó la fecha de preparación del juicio oral por el caso SQM que involucra, entre otros, al ex diputado Marco Enríquez-Ominami y el ex candidato presidencial y ex ministro Pablo Longueira (UDI).

La audiencia quedó fijada para el próximo 19 de octubre y será realizada de manera telemática debido a la pandemia por Covid-19.

"El Ministerio Público está satisfecho en orden a que se fijó una data para el inicio de la misma. Concurren como acusados ocho personas", detalló la fiscal regional de Valparaíso y encargada de las indagatorias, Claudia Perivancich.

Entre los acusados están Marco Enríquez-Ominami, Roberto León, Carmen Luz Valdivieso, Cristián Warner, Marcelo Rozas y Marisol Cavieres por delitos tributarios; Patricio Contesse por delito tributario y soborno y, finalmente, Pablo Longueira, por delito tributario y cohecho.

Por este caso se condenó a juicio abreviado a 10 personas y se concedió la decisión de no perseverar contra otras 17 y el sobreseimiento de 58 personas, además de la suspensión condicional de 129 personas.