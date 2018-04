Caso SQM: Fiscalía confirmó que reformalizará a Marco Enríquez-Ominami

El ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami será reformalizado en el caso SQM, tras la presentación de una querella del Servicio de Impuestos Internos (SII).

La entidad indicó que se investiga al ex candidato por el delito de facilitación de documentación tributaria falsa que permitió a la minera rebajar su renta líquida imponible.

Durante la pasada jornada, la fiscal adjunta del caso, Paola Castiglione, valoraba la querella y manifestaba que tenían que evaluar los delitos que incluía esa acción para definir la reformalización, lo que finalmente se concretó.

El fiscal del caso, Pablo Gómez, pidió una nueva audiencia para definir bien los hechos o eventuales delitos cometidos por el líder del PRO.

Ya se declararon admisibles las querellas del SII y se espera que entre este miércoles y jueves se entregue la fecha para la audiencia de reformalización.

La querella apunta a la responsabilidad de Enríquez-Ominami en la facilitación de 36 facturas a SQM Salar y dos facturas falsas a SQM por 420 millones de pesos entre los años 2009 y 2014.

La situación de ME-O se vio complicada por la declaración del ex gerente general de SQM Patricio Contesse, quien aseguró que fue el propio político quien le solicitó financiamiento para su campaña de 2009 y, luego, para echar a andar el PRO.

Max Marambio: "Podría apostar que eso no sucedió en el 2009"

Por su parte, Max Marambio, ex jefe de campaña de Enríquez-Ominami en 2009, descartó que en aquella oportunidad "nunca hicimos las cosas que hoy día se están diciendo, me llama la atención, me gustaría ver una prueba, porque podría apostar que eso no sucedió en el 2009, no habría pasado sin que yo me hubiera enterado y sinceramente creo que no pasó".

Indicó que esa campaña la financiaron "con aportes, pero dentro de las normas de la época, además los medios que teníamos eran mucho más chicos de los que cualquier candidato", según declaraciones a Radio Duna.