Patricio Contesse pidió reapertura del caso SQM

Patricio Contesse, ex gerente de Soquimich, solicitó la reapertura del caso tras la decisión del fiscal de Valparaíso, Pablo Gómez, de cerrar la investigación y presentar una acusación por soborno, cohecho y delitos tributarios -entre otros-, contra 16 personas.

Las solicitudes realizadas están argumentadas en que existen diligencias pendientes que fueron pedidas oportunamente al Ministerio Público y que son de "gran relevancia para el debido ejercicio del derecho a defensa", indica el diario La Tercera.

A través de la defensa de Contesse -los abogados Samuel Donoso y Andrea Rivera, asegura la publicación vespertina de LT-, se pidió que se cite a declarar a los funcionarios del Departamento de Delitos Tributarios del Servicio de Impuestos Internos (SII), específicamente de quienes eran parte del comité que se encargó de la evaluación del caso que terminó con la presentación de la acción penal del servicio en contra de funcionarios de SQM.

La defensa argumentó que la diligencia es importante para "preparar más adecuadamente el interrogatorio o contrainterrogatorio de estos funcionarios del SII, los cuales serán testigos en el juicio oral".

Además, el abogado de Conteste, Samuel Donoso, pidió al SII que entregue antecedentes de empresas como Copec, Ripley, Cencosud y OAS, entre otras.

"La importancia de contar con estos documentos en la presente investigación, radica en que dichos Informes de Recopilación de Antecedentes y Actas de Denuncia corresponden a casos similares, e incluso idénticos, a los de mí representado, de aquello que se ha denominado el 'financiamiento ilegal de la política'", explicó el abogado Samuel Donoso a LT.

"Pero en ellos, a diferencia del caso de mi defendido, de manera arbitraria y contrario al principio de igualdad ante la ley, el Servicio de Impuestos Internos decidió no ejercer la acción penal, sino que se satisfizo con el cobro de los impuestos, intereses y multas, lo que puede ser indiciario de que las conductas imputadas a mi representado, no obstante, ser extremadamente similares, hoy en día, no configurarían delito para el SII", finalizó.

"Lo anterior es de suma importancia para demostrar que la conducta atribuida a mi representado no es imputable objetivamente", agregó Donoso.

Ciudadano Inteligente se sumó a la solicitud

La Fundación Ciudadano Inteligente también solicitó la reapertura de esta causa.

El abogado querellante Mauricio Daza explicó que "solicitamos la reapertura de la investigación del caso SQM, básicamente porque existía un conjunto de diligencias relevantes a nuestro parecer, las cuales solicitamos durante la vigencia de la investigación y respecto de las cuales el fiscal (Pablo) Gómez Niada derechamente no las concedió o no se pronunció acerca de ellas".

"Se trata de diligencias que creemos que son muy relevantes para poder acreditar los delitos de cohechos reiterados que se le están imputando, entre otros, a Pablo Longueira", agregó.

La audiencia se fijó para el próximo 14 de agosto y se podrían sumar otros acusados.