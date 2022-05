Chahuán criticó la falta de una agenda legislativa "maciza" en los primeros días del gobierno de Boric

El presidente de Renovación Nacional, el senador Francisco Chahuán, cuestionó en Cooperativa la falta de una agenda legislativa "maciza" en los primeros días del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario aseveró que "tenemos casi 50 días de gobierno y prácticamente la agenda legislativa del Ejecutivo se protagoniza por un par de proyectos o mensajes presidenciales enviados al Parlamento y no con una agenda maciza. Uno extraña ver que hay ministerios que no tienen esa agenda legislativa, que no tienen claro el norte o como bajar el programa de gobierno".

En relación a un posible proyecto que califique a las carreteras como infraestructura crítica, Chahuán dijo que "obviamente que van a estar los votos cuando el gobierno dejé atrás la ideología y es capaz de entender, con sentido de realidad, lo que está ocurriendo en La Araucanía y en la Macrozona Sur".

"La situación de miedo, de pánico, que se siente constantemente en la zona es compleja y acá había una negativa completa a adoptar medidas o a visualizar la realidad. Yo creo que había poco conocimiento de la realidad de La Araucanía", recalcó.

El senador valoró que "por lo menos lo que hubo ayer en la Comisión de Seguridad del Senado es un adelanto en lo que había sido hasta ahora la posición que había tenido el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que no había manifestado interés de querellarse".

"Hoy día vemos un cambio y ese cambio lo vemos porque está imperando un sentido de realidad y eso va en la dirección correcta", acotó.

Finalmente, al ser consultado sobre su postura de cara al plebiscito de salida de septiembre, Chahuán aseguró que RN tomará una decisión en un consejo general que se llevará a cabo en julio.