Chile Vamos marca distancia de Republicanos por continuidad de Rabat

Parlamentarios de Chile Vamos marcaron diferencias este jueves con el Partido Republicano respecto de la continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat.

La controversia se intensificó luego de la sesión especial del miércoles en la Cámara de Diputados, donde Rabat entregó explicaciones por las rebajas de condenas a abusadores sexuales de menores de edad.

Durante la Cumbre de las Regiones en Concepción, el Presidente José Antonio Kast mantuvo su respaldo al ministro y afirmó que "el debate es en torno al sistema judicial y no en torno a una persona", apuntando a la responsabilidad del Ejecutivo, el Congreso y los tribunales.

En tanto, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, defendió la continuidad del titular de Justicia. "Independientemente de lo difícil que pueda ser la situación (porque evidentemente si no existiera sería más fácil para todos), pero ahí es en donde se ve a las personas, cuando en el fondo estamos en los momentos fáciles y también en los difíciles", afirmó.

Consultado sobre el costo político de mantener al ministro, el senador reconoció que "es alto, pero estas cosas son dinámicas y efectivamente el día de mañana puede perfectamente resolverse en que valió la pena cumpliendo con la ley. Se puede tener la frente en alto tal como la tiene el ministro Rabat".

Por su parte, el subjefe de la bancada de Renovación Nacional, Eduardo Durán, respondió a los cuestionamientos por la falta de respaldo de algunos parlamentarios oficialistas.

"Con mucho cariño y aprecio, les pediría que no confundan lealtad a nuestro Presidente Kast y a su Gobierno con obediencia al Partido Republicano. Renovación Nacional es un partido de pantalón largo y correa bien puesta que en la historia ha dado conducción política al país", sostuvo.

Desde la UDI, la diputada Alejandra Valdebenito valoró las explicaciones que Rabat: "La presentación del ministro Rabat ayer fue impecable, contundente, jurídicamente correcta, pero lamentablemente no siempre lo correcto es lo justo".

"Yo creo que el ministro actuó conforme a derecho, pero nuestros niños merecen mucho más que una explicación jurídica. Creo que el ministro debe tener un gesto de generosidad con Chile, con el Gobierno", matizó la legisladora.