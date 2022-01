"Chile Vamos es una coalición de cuatro partidos y RN no está dispuesto a incorporar en esa coalición a Republicanos. Por lo menos, esta directiva (no lo quiere)", remarcó en El Primer Café de Cooperativa el timonel de dicha tienda, Francisco Chahuán. El senador reafirmó que, en adelante, la futura oposición debe tener "un anclaje al centro", tomando en cuenta que "los proyectos de centroizquierda y centroderecha no pasaron a segunda vuelta por la polarización del país".

LEER ARTICULO COMPLETO