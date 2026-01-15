La Universidad Católica presentó este jueves el primer Índice de Tensión Migratoria, que calcula un coeficiente según las respuestas de los encuestados en temáticas de empleo, vivienda, salud, educación, conflicto, victimización y molestias por diferencias culturales.

El área más afectada, según el índice, es la zona norte, con 20,9% de su población en tensión y cuyas comunas, además de contar con gran presencia migrante, presentan problemas previos en las temáticas mencionadas anteriormente.

Álvaro Elizalde, ministro del Interior, se refirió a este estudio: "Este índice nos permite, orientar vías públicas que requieran una mayor atención del estado de las tensiones que existen en la materia".

El estudio se encuentra disponible en politicaspublicas.uc.cl y sus autores tienen la intención de ampliarlo en sus próximas versiones para identificar zonas o grupos más afectados por la migración.

