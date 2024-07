Chile Vamos respalda a Matthei: Critican porque les vamos a quitar el Gobierno

Tras los cuestionamientos de distintas figuras políticas por los dichos de la alcaldesa de Providencia y carta presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, quien recomendó a los candidatos de alcaldes de Chile Vamos -en una reunión por Zoom- prometer mejoras en seguridad porque no existe "nada que les vaya a generar mayor adhesión".

Por lo anterior, el diputado Frank Sauerbaum (RN) expresó que "Evelyn Matthei tiene una experiencia exitosa en materia de seguridad pública, tiene el derecho de traspasar esa experiencia a quienes la quieran escuchar".

"El Gobierno y todos los comentaristas que tiene pagados con plata del Estado van a seguir criticando porque saben que les vamos a quitar el Gobierno de la mano de Evelyn Matthei, porque la gente le cree", manifestó el legislador de Chile Vamos.

En la misma línea, la exministra de Transportes Gloria Hutt (Evópoli) señaló que "lo que sorprende de la polémica que generó la frase de la alcaldesa, es que se haga el supuesto de que por prometer no se va a cumplir".

"Desde el oficialismo se ha apuntado a que prometer no tiene implícitos resultados ni responsabilidades. Tal vez esa sea su visión de la forma de abordar las promesas electorales", complementó.

FA: "ME PARECE IRRESPONSABLE"

Respecto al tono electoral que utilizó Matthei durante la mencionada reunión, desde el oficialismo afirman que jugar con los miedos de la ciudadanía no es la forma correcta de hacer campaña.

"Creo que no está bien prometer cosas que después no vas a ser capaz de cumplir, me parece que es irresponsable. Sea cual sea el candidato, me da la impresión de que no podemos jugar con con la seguridad y con el miedo de la gente, y frente a eso tenemos que ser éticos en campaña, porque no todo vale para terminar con más votos en una elección", sostuvo el diputado Diego Ibáñez, presidente interino del Frente Amplio.

Por su parte, el diputado Jaime Araya (PPD) indicó que Matthei "tiene grandes condiciones para ser candidata, pero no tiene derecho a utilizar un tema tan sensible, que tanto daño ha hecho a la sociedad chilena, para su campaña. Yo creo que no es la estrategia electoral la que puede comandar las acciones de los políticos".

Las declaraciones de la alcaldesa gremialista se suman a sus acusaciones respecto del financiamiento narco a la política; y del proyecto de levantamiento del secreto bancario.