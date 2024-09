FRVS: Cubillos no puede ser alcaldesa y la derecha debe quitarle su apoyo

La presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, aseveró en El Primer Café de Cooperativa que el millonario sueldo que Marcela Cubillos recibió como docente en la Universidad San Sebastián (USS) amerita que baje su candidatura por Las Condes.

Como la exministra de Educación defendió que los 17 millones de pesos bruto que solía ganar hasta agosto -casi 12 millones de salario líquido- iban en línea con el mundo privado, la oficialista manifestó este martes que "hay cuestiones que son legales, pero son inmorales".

"Hay una parte de la derecha que trata de conseguir renta a toda costa, y que ha transformado todo el sistema en un abuso constante: toman la salud y se transforma en un mecanismo rentista para sacar el mayor beneficio posible, y cuestiones que son sacrosantas en este país, como la educación, tiene un esquema en las mal llamadas universidades privadas que es completamente rentista y abusador", subrayó.

La timonel insistió en que "esta no es una pelea entre privados, es un contrato de una universidad, donde el tema de las rentas está reglado: hay leyes que regulan a las universidades privadas y que no permiten el lucro. Además, casi la mitad del financiamiento de esta universidad tiene un origen estatal, entonces no es llegar y decir: 'los privados hacemos lo que queremos con nuestra plata', porque no es su plata".

En ese sentido, "me pongo en los pies de las familias que se endeudan por hasta dos generaciones para pagar la educación", al tiempo que repudió que "esta plata vaya a dar a los bolsillos de la candidata de Las Condes, una de las tres comunas más ricas del país".

Con todo, Torrealba estimó que "Marcela Cubillos no puede ser alcaldesa de Las Condes y la derecha, que además tenía una expectativa de que fuese un reemplazo si es que pasaba algo con su candidata (presidencial, Evelyn) Matthei, debería dar un paso al costado y quitarle el apoyo a esta candidatura, porque no es ético, y no habla tampoco de los valores de la derecha tradicional".

Volviendo a la actual autoridad de Providencia, la oficialista añadió que "también quiero escuchar a los presidenciables: qué dice Evelyn Matthei, que no se ha pronunciado en torno a este tema, y que ojalá sea una oportunidad para aprender y mejorar el sistema, y corregir lo que haya que corregir".

Esta mañana, acogida una denuncia de los diputados PS Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, la Fiscalía Centro Norte abrió una causa penal por presuntos delitos de corrupción, soborno, cohecho, financiamiento irregular de la política y contratos simulados detrás del millonario sueldo de Cubillos.