Indulto a presos del estallido marcó nuevo debate de candidatos de Chile Vamos

Los cuatro candidatos a las primarias presidenciales de Chile Vamos se encontraron en la mañana de este lunes en un debate radial, oportunidad que estuvo marcada por la instalación de la Convención Constitucional y la posibilidad de pedir un indulto a los detenidos durante el estallido social.

En el encuentro organizado por Iberoamericana Radio Chile, el independiente Sebastián Sichel dijo que "cuando la Convención Constitucional trata de escapar de su principal tarea, ellos no están cumpliendo la misión política, tienen que redactar una Constitución. Si se transforma en un órgano de contingencia, que opina, que presiona a otros poderes del Estado, se está desnaturalizando la función principal".

"Yo estoy preocupado, yo no creo que existan los presos políticos", precisó.

Por su parte, el abanderado de RN y el PRI, Mario Desbordes, aseveró que "creo que fue una señal muy compleja de impunidad a delitos muy graves y lo que yo creo que tiene que suceder y por último, a quien hay que pedirle un poco más de agilidad, es al Ministerio Público, que apenas se pueda inicie los juicios penales".

"La prisión preventiva no creo que esté siendo usada de manera abusiva", sentenció.

Fin a la "playa" y críticas a la ANEF

Por su parte, el candidato de la UDI, Joaquín Lavín, realizó una crítica a la situación carcelaria del país y planteó que "yo haría una promesa más chica, se acabó la playa. ¿Saben cuál es la playa para los delincuentes? La cárcel es la playa, vamos con celulares en mano estafando gente, armando cuentos del tío, traficando droga".

"La persona que cae en la cárcel y ha cometido delitos graves, no a las visitas conyugales, una hora al día de patio, que trabajen y chao celulares, que se acabe la playa", recalcó.

Finalmente, el candidato de Evópoli, Ignacio Briones, recordó sus desencuentros con dirigentes de la ANEF, recordando que en una ocasión "efectivamente tuve la suerte, porque (un dirigente) me abordó en la calle y no nos conocíamos y tuvo una solución respecto de lo que le correspondía, pero ahí está el tema de fondo, la ANEF - y yo lo voy a decir con mucha responsabilidad- yo no le tengo miedo a tener un diálogo profundo, de cambio con la ANEF y de impulsar reformas, porque acá hemos estado bloqueados, tironeados por muchos grupos de interés, en lo público y en lo privado".

"En esta pandemia, cuan distinto habría sido tener una ley de teletrabajo para el Estado. La traté de meter dos veces y me la tiraron por la cabeza", dijo.

Para este martes está fijado un nuevo encuentro en La Red, al que solo han confirmado su participación Briones y Desbordes, ya que -según dijo Sichel- no quiere pasar a llevar el trato con otros canales, ya que acordaron la realización de un debate el próximo lunes.