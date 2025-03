Matthei: Si la ministra Jara tuviera un mínimo de decencia, renunciaría

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, arremetió esta mañana en contra de la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y su despliegue regional para presentar la reforma de pensiones.

La exalcaldesa de Providencia aludió a la posible candidatura presidencial de la secretaria de Estado en representación del Partido Comunista y las críticas que ha recibido su despliegue por el país, como una forma del Gobierno para posicionarla.

En ese sentido, Matthei disparó: "Si ella tuviera un mínimo de decencia, debería haber renunciado".

Los dichos fueron rápidamente respondidos por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien señaló que "no entiendo la inquietud o la premura, porque en el caso particular de la ministra (Jara), ella ha sido clara en que si su partido toma una decisión, ella está dispuesta a asumir ese desafío, pero esa decisión aún no se ha producido".

Asimismo, descartó que el Gobierno esté posicionando a la líder del Trabajo y señaló que "lo que veo es a la ministra Jara, como al ministro Mario Marcel, trabajando activamente por la implementación de la reforma que es muy positiva para el país, que es la reforma de pensiones".

Matthei desdramatizó pugna por la presidencia del Senado

Por otro lado, Matthei abordó este jueves la pugna entre la pugna por la presidencia del Senado, luego que el senador Manuel José Ossandón (RN) se impusiera frente a Felipe Kast (Evópoli) –candidato oficial del bloque- la jornada pasada.

La exalcaldesa de Providencia desdramatizó la situación, luego que se generaran polémicas por dichos entre ambos parlamentarios y se especule un quiebre al interior de la coalición.

Dado lo anterior, Matthei dijo que "había dos postulantes, ambos de Chile Vamos, y hoy tenemos un presidente de la coalición. Dejemos de hacer drama donde no lo hay, Chile Vamos no se ha dividido".

"Había dos opciones, las dos validas, los dos son amigos míos, a los dos los quiero, a cualquiera de ellos que hubiera ganado, lo hubiera apoyado. Dejemos de dramatizar. Esta chimuchina a los chilenos les importa un pepino", sostuvo.