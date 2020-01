Presidenta de la UDI y futuro en Chile Vamos: Esperamos seguir participando con garantías

A dos días de que el consejo general de la UDI defina su futuro en Chile Vamos, la timonel Jacqueline van Rysselberghe manifestó que espera que su partido siga participando en el bloque, pero con las "garantías necesarias" por parte del restos de las colectividades.

El mes pasado el gremialismo congeló de su participación en la coalición oficialista debido a la molestia generada por el apoyo de Renovación Nacional y Evópoli en la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto sobre paridad de género para el proceso constituyente.

En ese marco, días después la timonel UDI ignoró a su par de RN, Mario Desbordes, en la ceremonia de promulgación de la reforma que habilita el plebiscito de abril realizado en La Moneda.

Ya pasadas algunas semanas, este domingo dirigentes de Chile Vamos se reunieron en la casa del Presidente Sebastián Piñera, excepto Van Rysselberghe quien estaba en su circunscripción (Región del Biobío), para unificar ideas en torno a la paridad de género, escaños reservados para pueblos originarios y facilidades para independientes para la eventual Convención Constitucional.

El saludo de los presidentes de la UDI, RN y Evópoli en lanzamiento del libro "Anatomía de la derecha chilena" en el CEP, en medio del "congelamiento" de relaciones en Chile Vamos @Cooperativa pic.twitter.com/z2IL9tqXP7 — Valentina Godoy (@valegodoyb) January 9, 2020

Esta vez sí hubo saludo con Desbordes

Y este jueves se reencontraron los timoneles del bloque, Van Rysselberghe, Desbordes y Hernán Larraín Matte, de Evópoli, en el marco del lanzamiento del libro "Anatomía de la derecha chilena", realizado en el Centro de Estudios Públicos.

En esa actividad, y ad portas de que se defina el futuro UDI en el bloque, la senadora apuntó que "es un tema institucional, esto no tiene nada que ver con el trabajo político que realizamos y tampoco tiene que ver con un tema personal".

Por ello "vamos a evaluar sin dudas el tema, como hemos dicho, en el consejo general que vamos a tener el fin de semana, y lo que esperamos es poder seguir participando con las garantías necesarias".

Van Ryssselberghe aseguró también que "nosotros no ponemos condiciones a nadie, es un tema que vamos a conversar; yo creo que este Gobierno, que es un Gobierno de centroderecha, requiere una voz clara que defienda los principios de derecha, y es lo que nosotros pretendemos hacer".

Por su parte, Desbordes precisó que la instancia se trató de "la presentación de un libro más que reencuentro y ese tipo de cosas", aunque reconoció que esta vez sí hubo saludo con su par gremialista: "Nunca dejo estirada la mano a nadie, ni he dejado de saludar a nadie, me enseñaron de chiquitito que eso no se hace".