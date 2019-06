RN descartó fuga de diputados a partido de José Antonio Kast

Renovación Nacional (RN) descartó una fuga de diputados hacia Acción Republicana, el movimiento de José Antonio Kast que a partir del lunes se lanzará como partido político.

El timonel del partido, Mario Desbordes, se refirió a la posibilidad de que militantes de su partido pasen al de Kast debido a la cercanía de algunos parlamentarios con el ex presidenciable, entre ellos Cristóbal Urruticochea y Camila Flores, entre otros.

Al respecto, Desbordes manifestó que "oficialmente, me han manifestado que no hay ninguna intención de ir a Acción Republicana. Los diputados que sí han sido cercanos a Acción Republicana, me han señalado claramente que no piensan salir de Renovación Nacional, que están cómodos en RN".

"Algunos de ellos ven en José Antonio Kast una buena carta para la presidencial, eso es legítimo", manifestó.

Desbordes además se refirió a la posibilidad de que Acción Republicana se integre a Chile Vamos y aseguró que "aquí habemos cuatro partidos políticos, estamos en un baile bien bonito, nos llevamos muy bien los cuatro partidos políticos, no sabemos si alguien más quiere venir a bailar con nosotros. No tenemos idea y mientras no nos saquen a bailar, yo no puedo decir sí o no, así de simple".