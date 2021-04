Sebastián Sichel: No se puede seguir con el error de dar bonos por goteo

El ex ministro de Desarrollo Social y actual precandidato presidencial, Sebastián Sichel, sostuvo en Cooperativa que el Ejecutivo debe cambiar su política de entrega de bonos "por goteo" y entregarle certezas a la población sobre las ayudas que recibirán.

En diálogo con El Diario de Cooperativa, el ex presidente de BancoEstado dijo que "hay espacio hoy día, no solo para endeudarse, sino para dar certezas con gastos del Estado de cuánto van a durar las transferencias y que no sean por solo una vez".

"Las personas no solo necesitan recibir un bono, sino que necesitan tener la certeza de hasta cuándo llega para poder proyectar como aguantar la crisis y lo que pasa cuando damos ayudas por goteo, que son los famosos bonos, que ya hace ocho años se han puesto de moda en el Estado de Chile, lo que van generando finalmente es una urgencia y necesidades que hacen que los chilenos vean como pueden retirar fondos de otros lados para tener esa certeza", puntualizó.

Para Sichel, "hay dos errores que se están cometiendo con el 10 por ciento. Primero, se está destruyendo cada día más nuestra precaria red de protección social en un país desigual, entonces eso suena bonito, pero al final hace que los pobres sean más pobres, que la clase media quede más precarizada; y segundo, está destruyendo nuestra institucionalidad, es decir, el día que decidamos que los parlamentarios son quienes fijan las reglas, no las instituciones, no la Constitución y las leyes, se acabó la democracia".

Polémica celebración

Sichel también se refirió a la polémica celebración que protagonizó junto a Ignacio Briones en el Congreso tras la aprobación del Ingreso Familiar de Emergencia, que solamente entregaba 65 mil pesos a los beneficiados.

"Lo que yo estaba celebrando y lo digo abiertamente y por eso digo que es mentira, es que por primera vez había una transferencia con certezas de tiempo y no por una vez, que es lo que peleaba la oposición y peleaba todo el tiempo que fuera un bono", explicó.

Sichel añadió que "por lo tanto generamos un instrumento que sigue activo hasta el día de hoy y eso es lo importante, porque nos habíamos demorado seis semanas. Eran 65 mil pesos, yo era ministro de Desarrollo Social y yo creaba los instrumentos, la Dirección de Presupuestos define los presupuestos (...) yo estaba celebrando que teníamos un instrumento que permitía hacer transferencias hasta el día de hoy, lleva 12 meses funcionando y que cambiaba la lógica de los bonos en el mediano plazo".

"Ejercicio de popularidad"

Sobre la elección presidencial, el ex ministro destacó que "no tengo partido, y como el 98 por ciento de los chilenos, no milito y creo que eso es una buena noticia cuando uno quiere construir mayorías y no seguir aislando la política al club de los que participan o militan en partidos políticos. Una de las cosas más tramposas que tenemos de la democracia, como la vemos actualmente, es que es un dominio exclusivo de quienes militan en los partidos y es todo lo contrario, eso sería una partidocracia".

"Las elecciones no son un ejercicio de popularidad, y quienes las ven como un ejercicio de popularidad lo que terminan haciendo es conduciendo al país al populismo, yo creo que son un ejercicio de liderazgo y de condiciones", precisó.