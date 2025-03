Ubilla: No comparto el individualismo de Ossandón, pero él tiene el prestigio de los votos

El exsubsecretario Rodrigo Ubilla criticó en El Primer Café el "individualismo" de su correligionario Manuel José Ossandón, que lo llevó a buscar votos de la centroizquierda para conseguir la presidencia del Senado, a contrapelo de su propia coalición, Chile Vamos, que pretendía instalar en la testera a Felipe Kast (Evópoli).

"Yo creo que no fue una buena semana (para la centroderecha) en términos de lo que pasó en el Senado. Hubiera sido ideal, desde el punto de vista de Chile Vamos, un acuerdo entre los dos senadores, pero ambos han dicho que había una posición divergente entre ellos y no hubo posibilidades de llegar a un acuerdo", explicó Ubilla en Cooperativa.

"Esto debería haber sido zanjado, en su inicio, al interior de la bancada de senadores de RN y, posteriormente, en acuerdo con Chile Vamos... Estas cosas siempre existen; el gran tema es cómo se resuelven, y ahí yo comparto lo que dijo el senador Kast en una entrevista: Chile Vamos tiene que resolver estas diferencias en tiempo y forma", continuó.

Para el hoy representante de Libertad y Desarrollo, "es una decisión legítima" que Ossandón haya buscado "los votos del otro lado", pero las declaraciones posteriores "dejaron al desnudo cuál fue la estrategia del oficialismo: instrumentalizar una polémica al interior de Chile Vamos".

"Esto no toca el liderazgo de Matthei"

Ubilla descartó, sin embargo, que esta crisis pueda "afectar a la campaña de Evelyn Matthei" al delatar falta de gobernabilidad, como se discutió en la prensa durante los últimos días.

Opinó -citando a los propios Ossandón y Kast- que "esto no toca el liderazgo de Evelyn Matthei, incluso dentro de un ambiente que no fue el mejor, porque está circuncrito al Senado, y cualquiera de los dos que hubiera llegado (a la mesa) garantiza lo que importa: que en este año, que es muy sensible, en el Senado se logre avanzar en la agenda legislativa con objetividad".

"El Senado tendrá que avanzar en aquellos proyectos que tengan altos consensos, donde se use el diálogo, y yo me imagino que el senador Ossandón va a dar cuenta de eso", opinó el sociólogo.

Consultado respecto a cómo se explica el carácter díscolo del nuevo líder de la Cámara Alta, el exfuncionario de Interior respondió: "Lo que representa el senador Ossandón es una persona que obtuvo en la última elección una gran cantidad de votos en la Región Metropolitana, que tiene una historia que lo lleva -desde que fue alcalde- a tener un posicionamiento relevante".

"Yo puedo no compartir su posición individualista -de hecho es así; no la comparto-, pero él tiene el prestigio y el valor de los votos", sostuvo, evitando opinar sobre si merece sanciones internas.

Apuntó, no obstante, que "él también ha pagado un costo por no actuar de común acuerdo con la mayoría de los senadores del partido", pues "hay que una sola senadora de Renovación Nacional lo apoyó (María José Gatica)".