UDI espera que ideas de Lavín estén presentes en campaña de Sichel

El presidente de la UDI, Javier Macaya, espera que las ideas de Joaquín Lavín estén presentes en la campaña del candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, luego de su triunfo en las primarias del conglomerado.

Tras una reunión con el comando de Sichel, Macaya dijo que "las ideas de Lavín van a estar súper presentes en la campaña de Sichel, haber dejado puesta arriba de la mesa la idea de la integración social como un relato es parte de algo que no tengo duda que Sebastián va a recoger".

"Han pasado dos días, Joaquín está descansando y no tengo ninguna duda que si se le requiere él va a estar disponible, la campaña no va a ser así de orgánica, de estructura, de crear comité de tal o cual cosa y el rol de Joaquín fue haber dejado sobre la mesa ideas como la visión de un Chile que no tengo ninguna duda que es correcta, lo que pasa es que también eso tiene que complementarse con la mirada de nuevos rostros", comentó.

Mientras tanto, la secretaria de Evópoli, Luz Poblete, comentó que "todas nuestras estructuras están a disposición del candidato para esta campaña, sobre todo a nivel de estructuras territoriales, pero sí le dejamos muy claro al candidato que tuviera toda la libertad de que él nos pidiera lo que necesite y él tiene que resguardar un atributo muy importante, que lo hizo ganar el domingo, que es su independencia, su libertad para poder atraer al mundo independiente".

Por su parte, el coordinador político de la campaña de Sichel, Pedro Browne, se refirió a la solicitud del Partido Republicano de entregar "libertad de acción" a quienes apoyen a su candidato, José Antonio Kast, recalcando que "hay un matiz de diferencia respecto de la eventual libertad de acción cuando uno va dentro de una primaria que al final elige a un candidato común. Yo tampoco creo en la persecución del militante, si hay militantes que van a apoyar a otra candidatura, es parte de la libertad. Defendemos la libertad, pero cuando alguien toma un camino distinto lo vamos a perseguir, le vamos a aplicar sanciones, tiene poco sentido".

"Lo que sí me parece es que es de una consistencia mínima que las listas parlamentarias sean de gente que apoya las distintas candidaturas presidenciales", puntualizó.