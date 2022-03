UDI llama a RN a la unidad: "Tenemos la responsabilidad de ser una oposición fuerte"

La elección de la presidencia del Senado, que finalmente quedó en manos del socialista Álvaro Elizalde, dejó varias tensiones la interior de Chile Vamos debido a que la UDI y Evópoli decidieron apoyar la carta del oficialismo y no al candidato de RN, primero el senador Manuel José Ossandón y luego Francisco Chahuán.

Hoy, tres días después de esa tensa votación, la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, dijo entender "la tensión interna en Renovación Nacional y vamos a respetar los tiempos de su reflexión, pero la unidad y el futuro del sector es mucho más relevante que un cargo puntual. Tenemos una gran responsabilidad de ser una oposición fuerte y unida frente al Gobierno de Boric".

Por su parte el presidente de RN, el senador Francisco Chahuán, expresó la necesidad de tomar decisiones de forma colectiva. "Si la UDI y Evópoli cree que puede defender mejor nuestra institucionalidad democrática y defender mejor los derechos ciudadanos, nuestras posiciones y defender mejor al Senado, estamos en un error".

"Les quiero señalar que para nosotros el ánimo es siempre que las decisiones y las deliberaciones se tomen colectivamente", expresó Chahuán.

Desde Evópoli, en tanto, el senador Felipe Kast manifestó que este incidente está alimentado por la ambición de Ossandón, quien en El Diario de Cooperativa sostuvo que "si ellos no me querían a mí, lo hubieran dicho, daba lo mismo, ya que el día antes me bajé y el candidato no fui yo, fue Francisco Chahuán".

Renovación Nacional realizará este lunes, a las 18:00 horas, una reunión de su Comisión Política donde se evaluará pedir a la directiva tener acercamientos con sus socios de Chile Vamos.